¿Quieres ganar el 5y6? Conoce el "dato indescartable" para blindar tu cuadro en la cuarta válida dominical

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La reunión número 13 de este domingo 22 de marzo presenta una cartelera de 12 desafíos. Sin pruebas selectivas en el programa, la atención se desplaza hacia una importada que promete blindar los cuadros del 5y6.

La cuarta válida para el juego de las mayorías reúne a un lote exclusivo de 11 yeguas de tres años, debutantes y no ganadoras. En esta distancia de aliento intermedio de 1.300 metros, la versatilidad y el origen pistero juegan un papel crucial. Es aquí donde la candidatura de Bingo Bridie (número 8) domina las conversaciones.

El favoritismo de la pupila de Oscar Manuel González no es casualidad. La potra contará con los servicios del jinete estrella Robert Capriles, además de encabezar por Gaceta Hípica, como la primera opción al triunfo, al mismo tiempo reaparece luego de un corto paro de días sin correr, luego de un buen debut en la arena caraqueña el 15 de febrero que arribó en la tercera posición a 12 cuerpos de la también ganadora importada Torrestrella (USA).

La zaina norteamericana no es solo una competidora más; representa el equilibrio entre un retorno sólido y el "batacazo" capaz de dejar a la mayoría en el aparato de partidas.

Por tanto, muchos aficionados ya catalogan a esta zaina como el "Dato Imperdible" de la tarde. Su misión en la pista caraqueña es contundente: concretar una victoria que le otorgue el estatus de sorpresa millonaria en este primer meeting del año.

Expectativa en el aparato

Tras su designación, la mirada de los hípicos se posa sobre cada movimiento de la importada. La afición espera que la clase de la norteamericana se imponga frente a las 10 rivales que buscan el mismo objetivo. Este domingo, Bingo Bridie tiene la oportunidad de transformarse en el gran acierto que todos buscan para sellar un 5y6 de leyenda.