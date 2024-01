Jockey venezolano ganador del Derby de Kentucky alcanza su primera victoria en 2024

Ganador de 878 carreras en 6.260 oportunidades de monta, a lo largo de nueve años de carrera como jockey profesional en Estados Unidos. Su mejor año fue 2022, en el que gana el Derby de Kentucky sorprendiendo al mundo con el potro Rich Strike (Keen Ice).

Sonny León se reencuentra con la victoria este martes 23 de enero en el hipódromo Mahoning Valley Race Course, luego de sufrir una fisura en dos vértebras por una rodada el 27 de octubre de 2023 en Gulfstream Park, que lo mantuvo alejado de pruebas públicas hasta su reaparecida el 6 de enero de 2024 en el hipódromo de Turfway Park.

León inicia este martes campaña en Mahoning Valley Race Course, con 4 compromisos de monta con los que obtiene una victoria y dos terceros lugares. Sonny León gana la segunda carrera del programa del martes a bordo del ejemplar castrado Send Me On (Hold Me Back), presentado por Rodney Faulkner en un Claiming de $25.900 en 1.600 metros sobre arena, donde el ejemplar obtiene el triunfo con facilidad dominando al lote por 4 cuerpos y 1/2 de ventaja en tiempo de 1.41.2 sobre pista mojada.

Sonny León cumplió campaña la mayor parte del año 2023 en Gulfstream Park, Florida, luego de su apoteósica victoria en el Derby de Kentucky de 2022.

Sonny León registra para esta semana un total de 17 compromisos de monta a cumplir sobre pista sintética en el hipódromo Turfway Park, en Kentucky, entre el miércoles 24 y el sábado 27 de enero de 2024.