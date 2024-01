Jockey venezolano se anota tres victorias en este hipódromo de Estados Unidos

El hipódromo de Sam Houston Race Park, situado en Texas, Estados Unidos inicia su primer meeting de 2024 el 5 de enero y en esta tercera semana de acción, el día sábado 20 de enero, hay 3 jockeys de Venezuela que logran ganar cinco de las nueve competencias programadas en ese circuito hípico.

El más destacado de la jornada es el jockey René Diaz, que se anota "hat trick", al cuzar el disco en ganancia en la cuarta, séptima y novena carreras del programa, los tres triunfos con ejemplares alojados en el establo del entrenador J.R.Caldwell.

Diaz triunfa en la cuarta carrera con la yegua tordilla Bling of the Light (Too Much Bling), en un Claiming de $12.000 en distancia de 1.300 metros, luego vence en la séptima prueba, un Maiden Special Weight de $40.000 dólares con otro hijo de Too Much Bing, el castrado Son of a Bling que gana en milla sobre arena y también en la de cierre René Diaz logra ganar con el castrado Wagon Train (Pioneer of the Nile), en otro Claiming de $13.000 en 1.000 metros sobre grama.

René Diaz venía de ganar dos carreras el viernes 19 de enero con lo cual entre el viernes 19 y el sábado 20 de enero, obtiene cinco triunfos de diez compromisos de monta cumplidos.

En la misma reunión hípica del sábado 20 de enero, Richard Bracho abre la tarde ganando en prueba para caballos árabes, un Allowance de $15.000 con el ejemplar Honey Proof. También el jockey venezolano Freddy José Manrique obtiene victoria en la octava competencia, un Allowance de $35.000 en distancia de 1.200 metros.

De esta forma tres jockeys venezolanos logran ganar cinco de las nueve competencias programadas para el sábado 20 de enero en Sam Houston Race Park. René Diaz aparece en la actualidad en el primer puesto de la estadística de jinetes de Sam Houston con nueve victorias y quinto por dinero producido. Freddy Manrique por su parte figura en el séptimo lugar por número de victorias y en el octavo por ganancias.