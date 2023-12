Humberto Correia con esta yegua buscará la repetida en La Rinconada

El hipódromo La Rinconada baja el telón de la temporada 2023 este domingo 17 de diciembre, con una reunión 49 que trae consigo 12 emocionantes competencias y la lucha por la estadística de jinetes y de entrenadores, que se decidirá si o si en esta jornada dominical.

Para Meridiano Web, el entrenador Humberto Correia dio información valiosa de cada uno de sus presentados, estas fueron sus palabras:

Saludos entrenador, ¿Cómo se prepara para esta última jornada del año?

-Un saludo a toda la afición hípica, siempre trabajando con gran entusiasmo para brindar un gran espectáculo.

Cuenta con tres presentados para este domingo, inicia con la yegua Bella Fina en la primera de la jornada.

-Sí, efectivamente tenemos tres compromisos participar el día domingo. Comenzaríamos con la yegua Bella Fina, esta es una yegua que, en su última carrera, corrió negada, inexplicablemente no salió a correr en punta. Para esta competencia anda bastante bien en cancha, nos tocó un puesto que para ella es bastante bueno, el lote no es fácil, pero vamos con todo.

Para la cuarta de las no válidas presenta al caballo Extremo, viene de ganar en sus dos últimas presentaciones.

-Extremo es un caballo que cada día lo hace mejor y hoy en día anda atravesando una condición impecable, tanto así que, la semana pasada ganó y aunque soy de los entrenadores que no corre seguido, aprovechamos la condición de este ejemplar y el cómo ganó, decidimos correrlo. Sabemos que el lote no es fácil, pero yo siempre he dicho que a este caballo la milla le cae muy bien.

- A mí me gusta mi caballo, vamos a echarle pierna con él, a ponerle un mundo y esperamos hacer una buena carrera y conseguir la victoria.

La cuarta válida del 5y6 tiene inscrita a la yegua Avasallante, viene de ganar una gran carrera, donde se vio cómoda.

-Sí, la yegua Avasallante ganó con autoridad, en 1.800 metros, el Clásico Aviación Militar Bolivariana, ahorita atraviesa una condición física impecable y de verdad que estoy muy contento con esta yegua. Parte por un excelente puesto de pista, por fuera, yo creo que esta yegua haciendo la misma carrera que hizo en la presentación anterior debería estar ganando, respetando las otras participantes. La condición de mi yegua y la distancia, son nuestros mejores aliados.

Saludos a la afición hípica.

-Saludos a todos y que tengan gran éxito.