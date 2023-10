Este entrenador es el líder en clásicos ganados en lo que va de 2023 en Estados Unidos

El año 2023 entra en su último trimestre y en la hípica de Estados Unidos, este entrenador domina a sus colegas en los eventos selectivos de la temporada con una notable cantidad de fotos. El mismo, es considerado el mejor para las carreras de grama.

Se trata de Chad Brown, múltiple ganador del Premio Eclipse durante cuatro años seguidos. El denominado "rey de la grama" posee 27 clásicos conquistados para comandar esta particular estadística con tres triunfos arriba de Bob Baffert, el único trainer ganador dos veces de la Triple Corona. Brad Cox, otro profesional del entrenamiento, está tercero con 24 fotos en las pruebas selectivas.

Randomized es una de las tantas victorias clásicas de Chad Brown en el 2023

Entre las victorias selectivas más destacadas de los caballos entrenados por Chad Brown, está la del Alabama (G1) con Randomized, In Italian, ganadora de dos grado 1: Jenny Wiley Stakes y Just a Game Stakes, Goodnight Olive en el Madison (G1) y Marketsegmentation en el New York (G1). Brown está a ocho de los 2.500 triunfos en Estados Unidos y en la temporada lleva 156 primeros con una producción superior a los $18 millones. Así es la lista de los diez primeros entrenadores ganadores de clásicos según Gary Dougherty en su cuenta de la red X (Twitter):