Este joven jinete logra su segunda victoria con apenas 12 años (+video)

El público asistente al hipódromo de Paraguaná pudo ser testigo de la segunda victoria del jovencito de apenas doce años de edad, Lisandro Hernández, quien sigue su ascenso en este arte de la monta de ejemplares purasangre.

El triunfo lo consiguió con el ejemplar que tiene por nombre King Sebastian, que defiende los colores del Stud Mi Venezuela, propiedad de los esposos Hernández Puente, padres del jockey ganador.

King Sebastian tomó la punta y se mantuvo en punta hasta la entrada de la recta final, cuando se vio acosado por Four Illusions, en ese justo momento el joven jinete hizo uso del látigo para mantenerse en punta. El crono final fue 70 exactos para 1.100 metros en prueba exclusiva para jinetes aprendices con descargo de 4 kilos.

En entrevista que le hicieron el joven comentó: “Le enseñé el fuete y entonces seguí y seguí; y me dije dentro de mí, si le sigo mostrando el fuete no me van a pasar”

“Partir adelante, no dejar que me pasen, porque si me pasan me cierran y no agarro baranda”; comentó acerca de las instrucciones que le dio el entrenador.

La primera vez que Lisandro cruzo la meta en primer lugar fue el 4 de febrero de este 2024, al ganar con el mismo ejemplar de punta a punta con tiempo de 61.2 para los 1.000 metros.