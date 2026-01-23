Hipismo

El datazo: Entérate cuál es el "robo" que toda Venezuela espera para el 5y6 dominical

Es participante para una de las válidas en la arena caraqueña

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Viernes, 23 de enero de 2026 a las 02:06 pm
El datazo: Entérate cuál es el "robo" que toda Venezuela espera para el 5y6 dominical
Foto: José Antonio Aray.
Este domingo, La Rinconada celebrará su reunión número 04, con una programación extendida de 10 carreras. El centro de la atención por parte de la afición hípica será en condicional especial para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros a la altura de la cuarta competencia.

La séptima carrera, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional es para yeguas nacionales e importadas de 4 años, debutantes o no ganadoras, en una nómina de nueve competidoras para el trayecto de 1.100 metros.

La cuatroañera Melania, identificada con el número nueve, asume el reto bajo la conducción del jinete Jaime Lugo Jr. La nueva pupila de Riccardo D’Angelo, que defiende las sedas del Stud Segundo Paso II & El Sombrero II', reaparece después de 77 días sin correr, pues quedó retirada por escaparse en los traqueos.

Para está competencia válida, la nacida y criada en el Haras La Celeste se perfila como la segunda favorita para Gaceta Hípica.

La candidatura de Melania genera una gran expectativa entre los hípicos durante estas últimas horas, pues muchos la identifican como el potencial "robo de toda Venezuela" para el 5y6 dominical.

La yegua se presenta a la tercera válida de la jornada de este domingo 25 de enero con la clara misión de lograr su primera victoria del año en la arena caraqueña. Con esta designación popular, se espera que Melania concrete el gran acierto que todos buscan.

