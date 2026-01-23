Hipismo

Sacudón en la R04: En el ciclo no válido se reduce la nómina por el retiro de uno de los ejemplares

La información la dio a conocer el INH por sus redes sociales

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Viernes, 23 de enero de 2026 a las 11:38 am
Sacudón en la R04: En el ciclo no válido se reduce la nómina por el retiro de uno de los ejemplares
Foto: David Urdaneta.
La pasión hípica no se detiene en La Rinconada. Este domingo 25 de enero, el hipódromo La Rinconada vibrará con su cuarta reunión de 2026: Un programa de 10 competencias donde resaltan dos Condicionales Especiales. Será una cartelera diseñada para la adrenalina y el análisis profundo.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, la mañana de este viernes 23 de enero, a través de las redes sociales la información de un ejemplar que no se dará de la partida en la cartelera dominical del primer meeting.

Se trata del ejemplar Combination, pues encontraba inscrito para participar en la tercera competencia del ciclo no válido, reservada para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cinco y más carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros.

El castaño contaba con la conducción del aprendiz Kelvin Aray y el entrenamiento de Enrique Javier Martínez Paredes para el Stud C.A.F. Al mismo tiempo, viene de llegar noveno a 19 cuerpos de Baco el pasado domingo 18 de enero en el óvalo caraqueño.

Motivos del retiro: La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, Combination fue retirado de la tercera competencia del día domingo por presentar Claudicación miembro anterior derecho.

 

