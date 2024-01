Conoce la razón por la cual Junior Alvarado no buscó la baranda con Señor Buscador en la Pegasus World Cup

Junior Alvarado se quedó solo a medio cuerpo de ganar en años consecutivos la Pegasus World Cup. En la competencia, disputada ayer 27 de enero de 2024 en el hipódromo de Gulfstream Park, el criollo hizo una excelente actuación con el caballo Señor Buscador, el cual cayó detrás de National Treasure en la competencia central de la tarde que tenía un pote de tres millones de dólares.

En la entrada de la recta final, Señor Buscador venía con un avance arrollador por la parte interna de la pista, justó en ese momento Junior Alvarado tomó la decisión de buscar centro de cancha para lograr el triunfo. En las redes sociales se comenzaron a peguntar ¿Por qué Junior no siguió por dentro?

El jinete, en su red social X respondió la pregunta a un aficionado y esto fue lo que dijo: "Me han dicho que el es no es muy bueno adentro pensé que si seguía por dentro y Prat baja el caballo mío se intimidaría y no tendría ningún chance en ese momento pensé que con el avance que traía podría pasar por fuera sin darle ninguna excusa".

Además de esa respuesta el criollo posteo lo siguiente; "El Señor Buscador se esforzó hoy Gran segundo en el Mundial Pegasus muy orgulloso de ti". Es importante destacar que en el 2023 Alvarado había ganador con Art Collector la prueba más importante de enero en Gulfstream Park.