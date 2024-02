Así quedaron los resultados en las carreras de La Rinconada 04-02-2024

El Hipódromo La Rinconada de nuevo fue el gran escenario para el espectáculo hípico con la Reunión N°04 del año 2024 en la que se efectuaron las diez competencias programadas con absoluta normalidad.

La prueba de mayor premiación fue la cuarta de la jornada, Condicional Especial para ejemplares de 4 y más años ganadores, que fue una victoria de extremo a extremo para el ejemplar Aptitud (Jupiter Pluvius) conducido por Larry Mejías y presentado por Ramón García Mosquera. El 5 y 6 Nacional abona un excelente dividendo en jornada de varias sorpresas.

El jinete más destacado en la jornada fue José Gilberto Hernández, quien se impuso hasta en tres ocasiones, incluyendo dos sorpresas en el 5 y 6. Hernández ganó la tercera carrera con Draxler, pupilo de Germán Rojas que se impuso por quinta vez consecutiva en carreras de reclamo, luego gana en la quinta competencia, primera válida para el juego de las mayorías, con el ejemplar My Going Mate, entrenada por Juan Carlos De Abreu para el Stud Azatlán y en la séptima carrera, tercera válida para el 5 y 6 gana sorprendiendo de nuevo con ej ejemplar N°3 Gran Ariel, otro entrenado de Germán Rojas, que deja en taquilla un dividendo de Bs. 386,14 por ganador.

Por los entrenadores los más destacados de la reunión N°04 del 4 de febrero al duplicar triunfos fueron: Germán Rojas, cuyos pupilos ganaron en la tercera y séptima competencias y Ramón García Mosquera, quien entrenó a los ganadores de la cuarta y octava carreras. Ramón García se lleva el triunfo en la mejor rentada de la tarde.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 La Barbie (10) 53 Jean Carlos Rodríguez 140,41 2 Wabi Sabi (11) 53.5 J.Aray - 3 Mia Ragazza (4) 50 Y.González - 4 Enchanted Moon (1) 53 M.Ibarra - 5 Deep Love (2) 53 A.A.Castillo -

Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 140,41 - Placés: 40,71 y 91,10 - Exacta: 3.131,72

Trifecta: No hubo. Superfecta: No hubo.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Victoria de Oro (3) 54 Carlos Brito 49,34 2 Estrella Real (4) 54 C.Carrero - 3 High Quality (9) 54 M.Ibarra - 4 Wyoming Girl (8) 53.5 A.Siso - 5 Rivonella (5) 54 E.Arévalo -

Entrenador: Heli García Jr. Ganador: 49,34 - Placés: 32,60 y 22,00 - Exacta: 124,66

Trifecta: 2.691,03 - Superfecta: No hubo.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Draxler (3) 53 José Gilberto Hernández 50,24 2 Mr Kamelooh (9) 53 A.A.Castillo - 3 El De Valle (4) 53 J.Lugo Jr. - 4 Specialedition (5) 53 M.Ibarra - 5 Il Filangieri (1) 54.5 J.A.Rivero -

Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 50,24 - Placés: 32,41 y 27,48 - Exacta: 184,34 -

Trifecta: 72,06 - Superfecta: 171,72

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 71.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Aptitud (2) 53 Larry Mejías 58,43 2 Chiefsttar (7) 53 J.C.Rodríguez - 3 Stronger (4) 54 J.G.Hernández - 4 King Of Success (8) 53 J.Aray - 5 Skull Trooper (9) 54 A.Ybarra -

Entrenador: Ramon García M. Ganador: 58,43 - Placés: 52,79 y 27,63 - Exacta: 197,50 -

Trifecta 252,35 - Superfecta: No hubo.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 My Going Mate (3) 53 José Gilberto Hernández 384,45 2 Princesa Lucia (6) 54.5 A.Siso - 3 Spring Training (11) 50 J.Moncada - 4 Flama Success (8) 53.5 J.Aranguren - 5 Srta Emiliana (12) 52 E.Guédez -

Entrenador: Juan Carlos De Abreu. Ganador: 384,45 - Placés: 88,64 y 95,98 - Exacta: No hubo.

- Trifecta: No hubo. - Superfecta: No hubo. - Pool de 4: 20.126,16

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Duchess Of Success (5) 50.5 Yoelbis González 402,72 2 Linda Bizkaia (10) 52 J.A.Rivero - 3 Oklahoma (4) 54.5 A.A.Castillo - 4 Mi Goajira Adorada (11) 50 O.Rivas - 5 Dulce Abril (6) 51 J.Moreno -

Entrenador: Wladimir Sánchez. Ganador: 402,72 - Placés: 38,03 y 26,81 - Exacta: 1.427,28 -

Trifecta: 837,70 - Superfecta: No hubo - Triple Apuesta: No Hubo - Doble Perfecta: No hubo.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gran Ariel (3) 54 José Gilberto Hernández 386,19 2 Black Andrew (12) 54 Y.González - 3 Thunder King (8) 53.5 J.Lugo Jr. - 4 Feroz (7) 54 J.A.Rivero - 5 King Guerrero (1) 54 L.Mejías -

Entrenador: Germán Rojas - Ganador: 386,19 - Placés: 81,55 y 23,36 - Exacta: 603,34 -

Trifecta: No hubo.- Superfecta: No hubo.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Vinanduh (5) 50 Alejandro Briceño 57,98 2 Bucare (3) (Distanciado) 50 C.Brito - 3 Mateo Of Boston (8) 51 Y.González - 4 El de Pedro (2) 53 M.Rodríguez - 5 Mr Slap (7) 54.5 J.L.Pérez -

Entrenador: Ramón García M. Ganador: 57,98 - Placés: 37,93 y 50,28 - Exacta: 194,55 -

Trifecta: 378,49 - Superfecta: No hubo.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 73.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Williehorton (7) 53 Yoelbis González 35,52 2 Shakman (4) 55 J.Aray - 3 My Towering Mate (5) 54 H.Medina - 4 Maximus Fortune (8) 55 F.Quevedo - 5 Akas Team (2) 53 M.Ibarra -

Entrenador: Riccardo D´Angelo - Ganador: 35,52 - Placés: 26,69 y 68,31 - Exacta: 228,45 -

Trifecta: 734,31 - Superfecta: 816,68

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Sun Victory (12) 53 Maykor Ibarra 92,10 2 Money The Bank (5) 59 A.A.Castillo - 3 My Feeling Mate (2) 52 H.Medina - 4 Suliman (3) 50 Y.González - 5 Decreto (7) 53 J.Aranguren -

Entrenador: Dotwing Fernández. - Ganador: 92,10 - PLacés: 73,81 y 37,53 - Exacta: 528,59

- Trifecta: 1.400,84 - Superfecta: No hubo.- Triple Apuesta: 446,34 - Doble Perfecta: 1.127, 67

- Súper Pool de 4: 17.013,08 - 5 y 6 Nacional: 2 Boletos Acertados con 6: Bs. 4.048.252,03 y

60 Boletos con 5 Aciertos: Bs.34.984,89 - Loto Hípico: 1.536,26.