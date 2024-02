Wladimir Sánchez espera ganar el domingo con estos ejemplares en La Rinconada (+Video)

La temporada 2024 en el hipódromo La Rinconada ha tenido varios protagonistas en el inicio del meeting, uno de ellos que espera hacerse sentir en la cuarta reunión, es el entrenador Wladimir Sánchez, quien tiene cuatro presentados y habló para Meridiano sobre cada uno de ellos.

Sánchez tiene su primer caballo en la tercera carrera, Il Filangieri con la conducción de José Alejandro Rivero, e indicó lo siguiente: “Siempre las corre bien las de reclamo, la distancia es su primer aliado, no importa el puesto de pista, el enemigo siempre va a hacer Draxler, que las ha ganado en serie, pero las carreras hay que correrlas y yo creo que este caballo puede cristalizar este domingo”.

En la primera válida va con la yegua Srta Emiliana y el descargo del aprendiz Edgar Guedez: “ella todas las corre muy bien, ella viene de llegar a cinco cuerpos en ganadoras de dos, ahora va en su lote, un buen puesto de pista, se mantiene excelentemente bien, y es uno de los ejemplares con opción que presentó este domingo”.

Por último, en la sexta va con dos ejemplares, Salomé y Duches of success, inició con la hembra Duchess of success señaló “Con ella tengo un compromiso en mejorarla, ya que tenía un problema que no lo había descubierto, corregido el mismo y con la monta de Yoelbis González, esta yegua puede mejorar muchísimo, cuidado y gana”.

Mientras que, de la hembra Salomé, indicó: “espero que tenga tendencia a la mejoría, esta última no se la tomen en cuenta, un contratiempo detrás del aparato, problemas con el filete, ella venía de llegar a diez cuerpos, desmejoró, pero para esta oportunidad va a ser una sorpresa en esta carrera”.