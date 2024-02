Entrenador venezolano se anota Grand Slam con 4 victorias el viernes en hipódromo de Estados Unidos

En su meteórica carrera como entrenador en Estados Unidos es ganador de 313 carreras en 1.674 ejemplares presentados en Norteamérica, el preparador venezolano José Francisco D´Angelo completa una memorable jornada este viernes 2 de febrero de 2024, al ganar cuatro competencias en la misma reunión hípica en el Championship Meet de Gulfstream Park.

D´Angelo viene de convertirse en el primer entrenador venezolano en sobrepasar las 100 victorias en un año en el país del norte y a la vez romper su propia marca de 2022 al ganar 138 carreras en el año 2023.

Jose´Francisco D´Angelo, culmina una gran tarde hípica al obtener cuatro primeros y dos segundos lugares con sus siete ejemplares presentados este viernes en Gulfstream Park, abriendo la tarde con el triunfo de Breezer (Medaglia D´Oro) con la monta de Irad Ortiz Jr., para las sedas de Tami Bobo. Luego se retrata después de la tercera prueba con Ashima (The Big Beast) también conducida por Irad Ortiz Jr., para el Leon King Stable Corp. Prosigue la tarde triunfal en la quinta carrera con It's Goodtobe Jose (Constitution), guiado por Jesús Ríos para el Gold Square y completa el "Grand Slam" en la octava carrera al vencer con Admissible (Speightstown), conducido por el boricua José Luis Ortiz para el propietario Carlos D´Amato.

José Francisco D´Angelo tiene registrados cuatro compromisos más entre el sábado 3 y domingo 4 de febrero en Gulfstream Park, incluyendo el sábado el del ejemplar No More Time (Not This Time), en el Holy Bull Stakes (G3), a disputarse en la duodécima carrera del sábado en el óvalo de Florida.