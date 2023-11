Así quedaron los resultados de las carreras en Gulfstream Park 18-11-2023

El Sunshine Meet de Gulfstream Park celebró otra tanda hípica con un total de 12 carreras, en una programación con ganadores para todos los gustos y colores. Dentro de la cartelera se disputaron varias pruebas reservadas para los dosañeros, tanto machos como hembras.

Los jinetes Edgard Zayas de Puerto Rico y Miguel Ángel Vásquez de Panamá, lucieron en la tarde con tres victorias cada uno. Zayas, líder de la estadística en ese circuito, pasó la meta de primero con Emily's Wish en la segunda, Cardinale en la octava y Tiz Romantic en la undécima. En cambio, Vásquez con su particular estilo, logró imponer a Grand Rock en la tercera, No Deliberation en la cuarta y Arak en la quinta.

En el renglón de los entrenadores, tres profesionales de ese ramo lograron ganar dos carreras también cada uno: El múltiple ganador del Premio Eclipse, Todd Pletcher, con sus pupilos Cardinale y Silver Ticker; el venezolano Víctor Barboza Jr. con Dr. Bayter y Grand Rock. Este último representa la victoria 500 en la campaña de Barboza en Estados Unidos. Saffie Joseph Jr. con Emily's Wish y Tiz Romantic, fue el otro trainer en anotar a sus pensionados en lo más alto del orden de llegada.

PRIMERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:27.0

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Dr. Bayter Emisael Jaramillo 6.00 4.40 3.60 2 8 Bee a Sky Beam D.Boraco 17.60 10.80 3 5 Ring Fund E.Zayas 8.40 4 10 Hay Hay Harry P.López

Entrenador: Víctor Barboza Jr.

SEGUNDA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:13.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 1 Emily's Wish Edgard Zayas 3.40 2.60 2.20 2 9 Indescriptable L.Panici 18.60 9.60 3 4 Creativeperformancee L.Reyes 4.60 4 7 Daddy's Pigeon P.López

Entrenador: Saffie Joseph Jr.

TERCERA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:19.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 1 Grand Rock Miguel Vásquez 10.80 3.80 3.00 2 9 Golden Skull E.Jaramillo 3.40 2.60 3 6 Tuwaim M.Meneses 3.60 4 3 Tik Tokable P.López

Entrenador: Víctor Barboza Jr.

CUARTA CARRERA - 1.100 MTS (TAPETA) - TPO 1:04.0

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 1 No Deliberation Miguel Vásquez 10.00 5.00 3.80 2 5 Unsociable M.Meneses 7.00 4.60 3 2 Gepard P.López 3.20 4 3 Ubiquitous L.Reyes

Entrenador: Peter Walder

QUINTA CARRERA - 1.700 MTS (TAPETA) - TPO 1:43.2

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 4 Arak Miguel Vásquez 10.60 6.40 4.80 2 2 Super Spreader E.González 7.80 5.00 3 5 Holiday Fantasy I.Pimentel Jr. 4.20 4 6 Globes H.Diaz jR.

Entrenador: José Francisco D'Angelo

SEXTA CARRERA - 1.664 MTS (TAPETA) - TPO 1:42.1

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 8 Mugatu Joe Bravo 9.60 4.80 3.40 2 11 Halon S.Camacho 5.20 3.80 3 4 Mythic Performance E.Zayas 3.60 4 10 Themanupfront E.Pérez

Entrenador: Jeff Engler

SÉPTIMA CARRERA - 1.000 MTS (TAPETA) - TPO 57.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Temerity Jesús Manuel Ríos 36.40 10.00 4.40 2 4 Amor y Control J.Morelos 3.80 2.60 3 2 Drinks On Me E.Pérez 3.00 4 1 Demurely I.Pimentel Jr.

Entrenador: Fernando Abreu

OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:13.0

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 10 Cardinale Edgard Zayas 6.00 4.60 3.00 2 7 Valued Cajun J.Rivera 13.60 7.00 3 9 He's a Butte L.Reyes 3.60 4 6 Jabran I.Pimentel Jr.

Entrenador: Todd Pletcher

NOVENA CARRERA - 1.700 MTS (TAPETA) - TPO 1:42.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Silver Ticket Emisael Jaramillo 4.00 3.00 2.60 2 9 Queen Macha C.Gil 5.00 3.20 3 4 Starship Aurora L.Reyes 4.80 4 8 Tamarindo E.Zayas

Entrenador: Todd Pletcher

DÉCIMA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 X Y Point Edwin González 21.60 10.40 4.00 2 7 King Cab P.López 7.00 4.00 3 6 Big Martini E.Jaramillo 2.80 4 2 Buff Hello C.Gil

Entrenador: Roderick Rodríguez

UNDÉCIMA CARRERA - 1.700 MTS (TAPETA) - TPO 1:42.1

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 9 Tiz Romantic Edgard Zayas 7.00 4.00 2.40 2 8 Possiblemente S.Camacho 3.60 2.60 3 10 Space Runner E.González 3.20 4 6 Sigrun Fast Boy M.A.Vásquez

Entrenador: Saffie Joseph Jr.

DUODÉCIMA CARRERA - 1.664 MTS (TAPETA) - TPO 1:40.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 7 Boston Princess Paco López 12.80 6.40 4.20 2 10 Bletchley Girl J.Morelos 10.60 6.20 3 2 Harlan's Legacy E.Jaramillo 2.80 4 8 Social Engagement V.Chemineaud

Entrenador: Kelly Breen