Aquí el Best Bet y los Tips para Gulfstream Park 20-03-2024

Entramos en la recta final del Championship Meet en el principal circuito hípico de Florida, el Hipódromo de Gulfstream Park, que presenta este miércoles 20 de marzo ocho competencias, tres de ellas pautadas sobre la pista principal de arena, dos sobre superficie de grama y tres más sobre pista sintética o tapeta.

La carrera con mayor premiación del miércoles en Gulfstream Park es la sexta en el orden, un Maiden Special Weight con $89.000 por repartir, sobre pista de grama en distancia de 1700 metros, para ejemplares de 3 y más años. La jornada tiene un promedio de 7,5 inscritos por carrera y la partida de la primera prueba está programada para la 1:10 pm.

El jockey líder del Championship Meet Irad Ortiz Jr., no cumplirá compromisos desde el miércoles 20 hasta el viernes 22 de marzo por una suspensión de tres días. Dentro del programa hípico de este miércoles, se ha incluido el popular y multitudinario juego del Pick Six, denominado en Gulfstream Park como Rainbow Six y que dará inicio en la tercera competencia, pautada para las 2:08 pm.

Aquí detallamos nuestros ejemplares seleccionados para las seis carreras válidas al Rainbow Six, que a la vez funcionan como selección para combinar el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick Three y Daily Doubles programados dentro de esas seis competencias.

Tercera Carrera. 1. Fancy Stax. Su debut en New York con José Ortiz sobre grama ante superiores, es definitorio. 6. Applause. Tiene velocidad y va con muy buena yunta de profesionales. 2. Sprezzatura. Mejoró en su última con Junior Alvarado que repite sobre su lomo.

Cuarta Carrera. 7. Swan Lake. Tiene velocidad y ha llegado cerca ante grupos de mayor clasificación. Correrá como nuestro BEST BET para la jornada del miércoles 20 de marzo en Gulfstream park.

Quinta Carrera. 2. Joe Di Baggio. Lo hace bien en el recorrido atropellando en corto. 1. Game Boy Benny. Está muy bajado de agrupación, debe decidir. 3. Pure Speight. Ha ido recuperando condición y aquí puede demostrarlo.

Sexta Carrera. 7. Swordofhonor. Tiene gran pedigree y su debut fue prometedor, no conviene subestimarla. 1. Sentenza. Hija de Justify y nieta materna de Galileo, con ese papel puede debutar ganando en cualquier parte del mundo. 2. Unit Economics. Volaba al final en su debut y arribó cerca, es fuerte enemiga.. 5. Malibu Springs. Sus enemigas son atropelladoras, puede dormirlas en velocidad.

Séptima Carrera. 4. Sterling Harmony. Baja de grupo y le montan a Javier Castellano, es la lógica. 3. Mr Narcissistic. Casi gana su anterior partiendo por dentro, puede cristalizar con Junior Alvarado. 5. Academy Choice. Todas las pelea y se adapta bien al recorrido.

Octava Carrera. 3. Aperol Spritz. En la anterior lo hizo muy bien en recorrido corto, va bien montado. 4. Acquired Taste. Repite Miguel Angel Vásquez y ahora tiene 100 metros más para su atropellada. Línea Doble.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el miércoles 20 de marzo en Gulfstream Park:

3a) 1-2-6

4a) 7

5a) 1-2-3

6a) 1-2-5-7

7a) 3-4-5

8a) 3-4