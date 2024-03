Aqui el Best Bet y los Tips para Gulfstream Park 13-03-2024

Comienza la semana hípica este miércoles 13 de marzo en el Championship Meet de Gulfstream Park, óvalo que ofrece a la afición hípica un programa de ocho competencias en la jornada mercuriana. Cinco de las competencias están previstas sobre superficie de tapeta, dos sobre la pista principal de arena y una sobre superficie de grama o césped.

La carrera mejor rentada para el día miércoles es la séptima en el orden, prueba en distancia de 1100 metros sobre pista sintética o tapeta, con $59.000 en premios por repartir. La jornada tiene un promedio de inscritos de 7,75 ejemplares por carrera. El programa hípico dará inicio a la 1:10 pm.

En la reunión se ha programado el multitudinario juego del Pick Six, denominado en Gulfstream Park como Rainbow Six, que comenzará a partir de la tercera carrera, cuya partida está pautada para las 2:08 pm. Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Pick Six, que a la vez funcionan como selección para combinar el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick 3 y Daily Doubles programados dentro de esas seis competencias.

Tercera Carrera. 3. Mannix. Aunque va por primera vez a la superficie de arena, sus actuaciones y registros cronológicos y la monta del campeón Irad Ortiz, obligan a considerarlo como el ejemplar a ganarse. 4. Wednesdaynight Lad. Viene de ganar en la misma distancia y superficie con el jockey mexicano Paco López, si lo dejan marcar el ritmo será duro de alcanzar.

Cuarta Carrera. 6. Worldly Beauty. Se está acostumbrando a ganar viene de hacerlo con dos jockeys diferentes y Luis Sáez puede ser el tercero. 8. Winter Princess. Baja de grupo y le montan a Irad Ortiz Jr., hay que incluirla. 4. Beach Ready. En las dos últimas ocasiones en que la condujo Zayas fue la ganadora, puede volver a hacerlo. 7. Boston Princess. Ya es ganadora en tapeta y con Paco López, tiene mucho que buscar.

Quinta Carrera. 8. Flirtini. Con Emisael Jaramillo en velocidad, tendrán que alcanzarla. 10. Loving Makes Cents. Los de la cuadra están volando, repite Gaffalione mejor no subestimarla 2. Trevess. Si logra colocarse bien al inicio será un peligro al final.

Sexta Carrera. 3. Now Showing. Corrió muy bien en Enero en Turfway Park ahora es entrenada por Saffie Joseph Jr., bien montada, es la lógica. 7. Miss Sakamoto. Ahora anda mejor y va con yunta de primera. Línea doble.

Séptima Carrera. 7. Belle´s Blue Bell. Fue muy jugada sobre arena, viene a la tapeta con chance de primer orden. 6. Bedrock Birdie. Viene de seguir parciales de humo, monta Sáez, su opción es evidente. 5. Lucy´s Cookie. Es veloz, Irad la prefirió y ya ha ganado dos veces con ella 1. Jayana. Viene a un grupo y superficie en el que puede sorprender.

Octava Carrera. 8. Foxtrot Harry. Debutó en largo con el mismo Gaffalione y lució veloz y consistente. Correrá como nuestro Best Bet para este miércoles 13 de marzo en Gulfstream Park.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el miércoles en Gulfstream Park:

3a) 3-4

4a) 4-6-7-8

5a) 2-8-10

6a) 3-7

7a) 1-5-6-7

8a) 8