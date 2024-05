¿Relación rota? Klopp confesó cómo es su vínculo con Salah después del altercado en Premier

En pasado fin de semana en la Premier se vivió un hecho que aún sigue sorprendiendo a los seguidores del torneo. Todo después del cruce de palabras que sostuvieron Mohamed Salah y Jurgen Klopp en pleno encuentro ante West Ham.

Tras ese incidente, que dejó atónitos a los que sintorizaron el compromiso, el técnico decidió hablar sobre el hecho. Klopp expresó que las cosas ya están resueltas entre ambos y que no existe una relación rota.

“Está completamente resuelto, no hay problema entre nosotros”, dijo de entrada el estratega. A su vez, agregó: “Si no nos conociéramos desde hace tanto tiempo, no estoy seguro de cómo lo afrontaríamos. Pero nos respetamos unos a otros, así que no hay ningún problema”.

¿Se irá Salah del equipo tras el incidente con Klopp?

Con esos hechos muchos rumores se acrecentaron sobre el futuro del jugador. Tanto que en Inglaterra de especuló con una posible salida del Liverpool al termino de esta temporada. Sin embargo, Jurgen no quiso asomar estos escenarios.

De hecho, se descolgó de la situación, expresando que esa decisión estará en manos del próximo DT del equipo. "No creo que deba hablar de eso, eso lo decidirán otros, especialmente Mo (Salah). Esas decisiones las tomarán otras personas", apuntó.

Lo cierto es que estos últimos días no han sido fáciles en el entorno de la oncena inglesa. Por ejemplo, quedaron fuera de Europa League -a manos del Atalanta- y perdieron puntos claves en la lucha por la Premier.

Hoy el Liverpool de Jürgen Klopp está tercero en el torneo con 75 puntos. Justamente, cinco menos del líder (Arsenal) y cuatro del Manchester City, que marcha con ventaja por tener un cotejo menos.