Crisis en Liverpool: Klopp y Salah se distancian, los Reds se bajan de la lucha por la Pemier

El sueño del Liverpool de conquistar la Premier League se esfuma. El conjunto 'red' volvió a tropezar (2-2) en su visita al London Stadium para medirse al West Ham y la lucha por el título se le ha puesto prácticamente imposible. La imagen de la crisis que vive actualmente el equipo se vio perfectamente reflejada en el 'pique' que protagonizaron Mohamed Salah, suplente hoy, y el propio Jürgen Klopp.

La derrota (0-2) que sufrió en el 'Derbi de Merseyside' ante el Everton tuvo consecuencias. Klopp dejó en el banquillo a pesos pesados de la plantilla 'red' como Szobozslai, Darwin Núñez y Mohamed Salah, que también fue suplente hace una semana en la victoria (1-3) ante el Fulham. No atraviesa tampoco por un buen momento. Apenas suma dos goles en los últimos ocho partidos. Ambos de penalti.

El Liverpool, que se fue por debajo en el marcador al descanso con un gol sobre la bocina de Jarrod Bowen, consiguió remontar el partido en el inicio del segundo acto gracias a los goles de Robertson y Gakpo. Sin embargo, cuando el propio Salah se disponía a saltar al terreno de juego, el West Ham consiguió empatar a falta de 15' para finalizar el encuentro.

Mohamed Salah, 'Si hablo hoy... habrá fuego'

En cuanto se produjo el tanto de Michail Antonio, Salah se giró rápidamente y mantuvo una acalorada discusión con Jürgen Klopp. El egipcio, completamente fuera de sí, tuvo que ser frenado por Darwin Núñez para que la situación no fuese a más. Saltaron 'chispas'. El técnico alemán, aun así, no frenó el cambio y sacó a Salah tratando de lograr el gol de la victoria. Finalmente no lo consiguieron y el Liverpool se acabó dejando dos puntos en el London Stadium después de remontar un partido que se le había puesto tremendamente complicado.

Al finalizar el encuentro, Jürgen Klopp atendió a los medios de comunicación y, obviamente, fue preguntado por la imagen del partido. El alemán quiso cortar el asunto de raíz. "Hablamos de ese momento en el vestuario con los muchachos. ¿Salah también considera el asunto cerrado y resuelto? Sí, ese es mi sentimiento". El egipcio, sin embargo, no compró las declaraciones de su técnico. "Si hablo hoy... habrá fuego". Recordemos que el Liverpool está grabando un documental sobre el final de la etapa de Klopp en Anfield.

El Liverpool se despide de la Premier

Tras caer eliminados en cuartos de la FA Cup y de la Europa League, el Liverpool se agarraba a la Premier League para darle a Klopp el homenaje que se merece. Pero, con este empate, los 'reds' se quedan a un punto del Manchester City con dos partidos más. No atraviesa el Liverpool por un buen momento y se vio perfectamente reflejado en el 'pique' que mantuvieron Mohamed Salah y Jürgen Klopp. Momento delicado con la figura de Arne Slot (Feyenoord) a punto de aterrizar en Anfield.