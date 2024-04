¿Fue miedo? Fede Valverde explica por qué no pateo en la tanda contra Manchester City (+Video)

El Real Madrid está muy ilusionado y esperanzado por cómo pueda acabar la temporada. Por un lado, le saca once puntos a su principal perseguidor (Fútbol Club Barcelona) en la lucha por la Liga EA Sports; mientras que, en la UEFA Champions League deberá jugar ante el Bayern Múnich por las semifinales del torneo.

Para conseguir el doblete, necesitará que todos los futbolistas y miembros del cuerpo técnico ofrezcan su mejor versión para cumplir dichos objetivos. Uno de ellos, es el mediocampista uruguayo, Fede Valverde, quien está completando una de sus mejores campañas desde que viste la camiseta merengue.

El "Halcón" habló en una entrevista para ESPN y explicó todos los detalles de los cuartos ante Manchester City, donde fue protagonistas tras anotar el empate en el Santiago Bernabéu y ser elegido como el MVP en el Etihad Stadium, "¡En mi vida creo que había acabado un partido tan cansado! Lo comentaba con mi familia, de cabeza sobre todo. El no tener la pelota y defender la mayoría del tiempo siempre cerca de tu arco te genera un cansancio extremo y te hace vivir el fútbol de otra forma, pero gracias a Dios se pudo clasificar”.

Sobre las críticas por no patear en la tanda

Cabe destacar, que muchos aficionados ven al ex jugador de Peñarol como el próximo capitán del equipo y no verlo asumir la responsabilidad para patear en la tanda de penales definitoria, puso en duda, su carácter en los momentos importantes. Sin embargo, Valverde decidió explicar la razón por la que no estuvo en los cinco lanzadores iniciales, "Decidí no lanzar en la tanda por cansancio y porque creo que en esos momentos lo más importante es la cabeza. Si uno no se siente bien, no va a ser menos futbolista por decir la verdad".

Asimismo, aseguró que la mejor opción en esa situación es cederle el tiro a otro compañero, "Creo que en ese momento también hay que sacarse ese orgullo y ese ego, y si no estoy preparado para este momento se lo dejo a otro compañero. Sufrí bastante, nunca había pasado por una eliminatoria tan importante por una definición por penales, ganarla fue muy lindo".