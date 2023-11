¿Regaño? Este fue el durísimo mensaje que envió Luis Enrique a Mbappé luego de su hat-trick

Kyliam Mbappé fue el héroe en la victoria de su París Saint Germain (0-3), al macarse un hat-trick contra Reims. Con esta actuación muchos pensaron que el francés tenía los reflectores asegurados, sin embargo, su entrenador, Luis Enrique, prefirió enviarle un durísimo mensaje y destacar que la actuación del jugador no fue del todo buena.

"Hoy no estoy muy contento con Kylian. Sobre los goles no tengo nada que decir. Pero creo que puede ayudar más al equipo, de una manera diferente", soltó el DT para la sorpresa de propios y extraños, al tiempo que indicó que hablará en privado con el delantero para plantearle su incomodidad: "Kylian es uno de los mejores del mundo, pero necesitamos más. Queremos que haga más. Primero voy a hablar con él sobre esto y luego no te diré lo que le dije porque es privado".

El asturiano no se cortó ni un poco al asumir que el campeón del mundo con Francia no jugó un buen compromiso, pese a ser el responsable de los tantos de la victoria: "Marcó tres goles, si alguien no vio el partido podría pensar que fue un partidazo. Pero hay puntos en los que puede mejorar como otros jugadores. Él es quien lo sabe. Como dije, no debe dormirse en los laureles y buscar siempre progresar".

Se trepan en la tabla

Los goles de Kylian ayudaron a la victoria del PSG y también en las aspiraciones del club parisino en treparse a la cima de la tabla general de la Ligue 1 con 27 puntos, muy seguidos del Niza que figura con 26 unidades, mientras que el podio lo completa el Mónaco con 20 puntos.