¿Qué pasó? Las posibles razones del 'Bocha' Batista para no llevar a Alejandro Marqués con La Vinotinto

En la jornada de este martes, 28 junio, se conoció una nueva lista preliminar de La Vinotinto. Y, obvio, está encaminada a lo que viene en la próxima Copa América. Sin embargo, siempre suele faltar algún jugador del gusto de un sector de la afición.

Este listado preliminar no está exento de esta situación. Más, porque una ausencia particular, que hace ruido en gran parte de los seguidores del combinado. Ese no es otro que Alejandro Marqués.

El atacante criollo viene cuajando buenas actuaciones en la Primera División de Portugal. Justamente, con Estoril ha podido sumar nueve goles, algo que en el análisis parecía ayudarle con la selección.

¿Por qué no lo llamó el Bocha Batista?

Hasta ahora, nunca ha salido una razón puntual que explique las ausencias del atacante con el combinado. Lo que, fácilmente, pudiera adjudicarse a una simple decisión técnica del entrenador.

Sin embargo, en el mundo periodístico esa vía no puede asumirse sin antes escudriñar otros escenarios. Unos que permitan excluir distintas opciones sobre el tema.

Por ejemplo, una obligada revisión del apartado goleador llevaría a la validación de los números que ostentan los que sí fueron llamados. Esa lista de nueves, la lidera Salomón Rondón, secundado por Jhonder Cádiz y Eric Ramírez.

Del primero, hay poco que hablar, porque es un referente y está dulce con las redes. Del segundo, aunque sin ser referente, se ganó su puesto a base de tantos, marcó 16 en Portugal.

Ahora, el debate es más cerrado cuando se habla de Ramírez. Sobre todo, porque el atacante del Atlético Nacional aún no tiene goles en todo el 2024. En un apartado que pierde claramente con Marqués.

¿Un gusto por los delanteros físicos?

Lo anterior no quiere, bajo ningún concepto, asegurar que ocurrió alguna situación entre Alejandro y Fernando. Solo se basa en los aspectos tangibles que se pueden constatar.

Por eso, dentro de las posibles razones, claro, que pudiera estar un simple gusto de perfiles en el DT. Y basta con observar el estilo de Rondón y Cádiz, muy físicos y que van mucho al choque.

Precisamente, esto último no es lo que más resalta en Marqués. Más si cabe, porque una de sus principales atributos está en la técnica. Y no por nada fue formado muchos años en inferiores como la del FC Barcelona.

Lo cierto es que Alejandro Marqués no juega con La Vinotinto desde el 7 de septiembre de 2023. Ese día vio minutos contra la selección de Colombia. Desde entonces se han jugado siete juegos sin su presencia.