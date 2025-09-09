Pecados de la Vinotinto ante a Colombia que derribaron el sueño al Mundial de 2026

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela por 45 minutos soñó con llegar al torneo de repechaje para el Mundial de 2026, pero los errores en las desatenciones de línea defensiva le costaron una dolorosa derrota de 2-5 ante Colombia en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Los centrales perdidos

El primer pecado de la selección fue la línea de centrales, Wilker Ángel y Nahuel Ferraresi, quienes fueron los responsables de los dos goles que permitieron el empate de Colombia.

En el primer tanto en contra, ambos centrales de la Vinotinto se tropezaron, lo que le permitió al defensor Yerry Mina de cabeza marcar el 1-1, solo un minuto después de que Telasco Segovia abriera el marcador con un golazo.

Mientras que en el 2-2, ambos defensores se fueron a cubrir a Luis Díaz, lo que permitió a Luis Suárez marcar el empate sobre el final del primer tiempo.

El segundo pecado

El segundo pecado de Venezuela durante este partido y en todos los juegos de las Eliminatorias Sudamericanas, el cual nunca pudo corregir el técnico Batista, fue la desconcentración de todo el equipo en los primeros cinco minutos del segundo tiempo.

Durante esta eliminatoria, Venezuela recibió siete goles en el comienzo del complemento. Esas anotaciones le costaron a Venezuela varias derrotas que la dejaron sin posibilidades de avanzar de forma directa y ni en repechaje.

El tercer pecado

El otro problema llegó de la mano del cuerpo técnico, debido a que Fernando Batista no hizo los cambios cuando el partido lo necesitaba. Dejó a un grupo desmoralizado por el 3-2 de Luis Suárez. Al igual que en todas las derrotas, el "Bocha" siempre hizo los cambios tarde que evitaran goleadas o que enfriaran el envión del rival de turno.

