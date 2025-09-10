Fútbol Internacional

Polémico penal sobre Fernández, marcó el final del primer tiempo en el Brasil-Bolivia (+Video)

Miguel Terceros fue quien logró la hazaña para que Bolivia logre el séptimo lugar de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

Por Daniel Morales
Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 09:28 pm
Suscríbete a nuestros canales

La selección de Bolivia se acerca a la Copa del Mundo 2026, luego de un gol de penal al cierre del primer tiempo del encuentro frente a Brasil en el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial.

NOTAS RELACIONADAS

Polémico penal

Antes de que Bolivia se dispusiera a patear un tiro libre que cerrara la primera mitad, el juez se puso su mano en el oído y llegó un llamado del VAR que nadie esperaba.

Una acción polémica que tuvo como protagonista a Bruno Guimaraes, que tocó apenas al lateral Roberto Fernández con la pierna, aunque no pareció ser suficiente para derribarlo como se lo vio al futbolista local.

Miguel Terceros fue quien logró la hazaña para que Bolivia hasta el cierre de los primeros 45 minutos logre el séptimo lugar de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas, llegando a la zona de repechaje.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB La vinotinto Venezuela Jose Ramirez Carlos Correa
Martes 09 de Septiembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Fútbol Internacional