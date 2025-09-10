Polémico penal sobre Fernández, marcó el final del primer tiempo en el Brasil-Bolivia (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Bolivia se acerca a la Copa del Mundo 2026, luego de un gol de penal al cierre del primer tiempo del encuentro frente a Brasil en el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial.

Polémico penal

Antes de que Bolivia se dispusiera a patear un tiro libre que cerrara la primera mitad, el juez se puso su mano en el oído y llegó un llamado del VAR que nadie esperaba.

Una acción polémica que tuvo como protagonista a Bruno Guimaraes, que tocó apenas al lateral Roberto Fernández con la pierna, aunque no pareció ser suficiente para derribarlo como se lo vio al futbolista local.

Miguel Terceros fue quien logró la hazaña para que Bolivia hasta el cierre de los primeros 45 minutos logre el séptimo lugar de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas, llegando a la zona de repechaje.