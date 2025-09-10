Venezuela se desploma en el segundo tiempo ante Colombia (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El fuerte impenetrable que parecía ser el Monumental de Maturín se desquebrajó en el segundo tiempo del Venezuela-Colombia en el partido más importante de La Vinotinto en toda su historia.

La Vinotinto comenzó la última fecha de las Eliminatorias CONMEBOL al Mundial 2026 con el corazón encendido y la esperanza intacta. En un Estadio Monumental de Maturín repleto y vibrante, Venezuela se adelantó con un gol magistral de Telasco Segovia pero los cafeteros rápidamente hicieron ver que no iban a regalar nada en suelo patrio.

Colombia despierta y desata una tormenta ofensiva

Pero el segundo tiempo ha sido una pesadilla. Al minuto 71, el marcador ya muestra un contundente 5-2 a favor de Colombia, que reaccionó con furia tras el descanso. Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias han sido protagonistas de una remontada fulminante, aprovechando errores defensivos y la desconexión emocional de una Venezuela que no ha podido sostener el ritmo ni la presión del momento.

El repechaje se aleja minuto a minuto

Con este resultado parcial, Venezuela ve cómo se esfuma la posibilidad de disputar el repechaje intercontinental. Bolivia, que juega simultáneamente ante Brasil y está arriba 1-0, sigue al acecho en la tabla, y cualquier tropiezo Vinotinto podría sellar su eliminación definitiva. La afición, que comenzó la noche con cánticos y esperanza, ahora observa con incredulidad cómo el sueño mundialista se desmorona en casa.