Venezuela se desploma en el segundo tiempo ante Colombia (+Video)

El fuerte impenetrable que parecía ser el Monumental de Maturín se desquebrajó en el segundo tiempo del Venezuela-Colombia en el partido más importante de La Vinotinto en toda su historia.
La Vinotinto comenzó la última fecha de las Eliminatorias CONMEBOL al Mundial 2026 con el corazón encendido y la esperanza intacta. En un Estadio Monumental de Maturín repleto y vibrante, Venezuela se adelantó con un gol magistral de Telasco Segovia pero los cafeteros rápidamente hicieron ver que no iban a regalar nada en suelo patrio.
Colombia despierta y desata una tormenta ofensiva
Pero el segundo tiempo ha sido una pesadilla. Al minuto 71, el marcador ya muestra un contundente 5-2 a favor de Colombia, que reaccionó con furia tras el descanso. Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias han sido protagonistas de una remontada fulminante, aprovechando errores defensivos y la desconexión emocional de una Venezuela que no ha podido sostener el ritmo ni la presión del momento.
El repechaje se aleja minuto a minuto
Con este resultado parcial, Venezuela ve cómo se esfuma la posibilidad de disputar el repechaje intercontinental. Bolivia, que juega simultáneamente ante Brasil y está arriba 1-0, sigue al acecho en la tabla, y cualquier tropiezo Vinotinto podría sellar su eliminación definitiva. La afición, que comenzó la noche con cánticos y esperanza, ahora observa con incredulidad cómo el sueño mundialista se desmorona en casa.