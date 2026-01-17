Miami Freedom Park: El nuevo templo de Messi y Beckham

Suscríbete a nuestros canales

El sueño que comenzó con una promesa de David Beckham al fundar la franquicia en 2018 está a punto de hacerse realidad. Las recientes imágenes muestran una estructura imponente que ya se levanta en el corazón de Miami, justo a pasos del Aeropuerto Internacional.

El primer remate de la historia

En un gesto cargado de simbolismo, el propio Beckham fue el encargado de realizar el primer tiro al arco en el recinto en construcción. "No puedo creer lo increíble que se ve; tenía que ser el primero en patear un balón aquí", escribió el exastro inglés en su Instagram, confirmando que la inauguración está cada vez más cerca.

Detalles técnicos: Lo que debes saber del estadio

Este no es solo un campo de fútbol; es un megaproyecto de 1,000 millones de dólares que redefinirá el entretenimiento en Florida.

Capacidad : El estadio albergará a 25,000 espectadores sentados, diseñados específicamente para una experiencia de fútbol inmersiva.

Fecha de inauguración : El debut oficial está programado para el 4 de abril de 2026 , en un partido contra el Austin FC.

Estructura moderna : Contará con un techo plano de membrana ligera y gradas con una inclinación de 34° para intimidar a los rivales y mejorar la acústica.

Más que un estadio: El complejo ocupará 131 acres, incluyendo un parque público de 58 acres, hoteles con 750 habitaciones, centros comerciales y campos deportivos para la comunidad.

La apuesta por la continuidad de Messi

Uno de los puntos clave que este estadio pone sobre la mesa es el futuro de Lionel Messi. Aunque su contrato actual termina a finales de 2025, la directiva del Inter de Miami, encabezada por Jorge Mas y David Beckham, confía plenamente en que el astro argentino jugará en este nuevo recinto durante la temporada 2026.

El estadio ha sido diseñado pensando en el legado de Leo, asegurando que la tecnología y la comodidad estén a la altura del mejor jugador del mundo.

"Este es nuestro futuro. La energía va a ser increíble", afirmó Beckham durante su última visita a las obras.

El centro del Mundial 2026

La apertura del Miami Freedom Park coincidirá estratégicamente con la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se espera que el recinto sea un punto neurálgico para las experiencias de los aficionados y la cobertura mediática internacional, consolidando a Miami como la capital del fútbol en Norteamérica.