Este venezolano estaría muy cerca de regresar al fútbol brasileño

Jefferson Savarino es uno de los jugadores venezolanos con mejor actualidad en el extranjero. El joven centrocampista ofensivo es parte fundamental del Real Salt Lake, equipo de la Major League Soccer (MLS), tras haber disputado 29 partidos en todas las competiciones, en los que aportó con nueve goles y cuatro asistencias.

No obstante, el oriundo del estado Zulia ha dado muestras de insatisfacción con su equipo de la MLS en las últimas semanas. Savarino incluso expresó su interés por regresar a jugar al fútbol brasileño durante la última ventana de transferencias. Sin embargo, debido al poco tiempo disponible, no se llegó a un acuerdo con un nuevo club brasileño, y se quedó en Salt Lake.

Según el popular rotativo brasileño “Mercado da Bola”, el venezolano, a pesar de sus impresionantes números con el Real Salt Lake, está considerando rescindir de su contrato con el club norteamericano, que parece de acuerdo en negociar la dicha salida de Savarino al fútbol brasileño.

Asimismo, el pasado fin de semana Savarino no fue convocado en el partido del Real Salt Lake contra el Vancouver Whitecaps. El venezolano expresó su descontentó a la explicación dada por el club a la no convocatoria del criollo, ya que mencionaron en sus redes sociales que Savarino no había jugado por problemas personales, explicación que fue rápidamente desmentida por el propio jugador puesto que le respondió el comunicado con “¿Qué situación personal?”.

En este escenario, según el periodista Jorge Nicola, existe una tendencia a que el jugador fiche por un club brasileño para la temporada 2024.Cruzeiro y Fortaleza han mostrado interés en ficharlo. Se le considera un refuerzo valioso para la próxima temporada.

Cabe destacar que a lo largo de este año, Jefferson Savarino ya fue objeto de especulaciones que involucraron al Fortaleza e incluso al Atlético-MG, equipo con el que ya ganó el título brasileño y la Copa do Brasil en el pasado.