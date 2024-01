Andrés Guardado se sincera: ¿Cuál es su opinión sobre el actual nivel de la Liga MX?

En el fútbol mexicano no hay nada que suene más actualmente que los flamantes regresos de Javier "Chicharito" Hernández y Andrés Guardado, tanto el delantero como el centrocampista son dos de los jugadores en activo con mejor trayectoria cuando se habla de los futbolistas aztecas más destacados en el último lustro.

La presentación de Guardado sirvió para que el experimentado mediocampista, que dejó huella en varias ligas europeas, hablara sobre el presente del fútbol de su país y lo hizo y de la manera más franca posible. Para el exjugador del Betis su regreso tras 17 años afuera significa mucho.

En referencia al otro gran regreso a al balompié mexicano, Guardado dejó unas interesantes palabras: "Cada caso es diferente y el caso de Chicharito y lo que le haya motivado a regresar es muy diferente a lo mío. A mí me motivó el seguir jugando... Nosotros podemos ser ejemplo de los jóvenes, que les contemos nuestras experiencias, tratar de cambiarles la mentalidad", dijo.

Sobre lo que ve y espera, el exjugador del Bayer Leverkusen: "Soy un tipo que dice lo que piensa y lo que se hace mal en México. He dicho lo de los jóvenes, lo de los extranjeros, cuando desapareció la regla 20/11 y aparecieron más extranjeros y si le buscan hay declaraciones mías en relación a estos temas. Tampoco creo tener todas las respuestas, pero no se necesita ser experto para saber que en México se están haciendo muchas cosas mal en todos los sentidos y no sé, puede que haya algo interno que está trabando algunas decisiones", comentó.

"El Principito" cree que no se ha cumplido con lo necesario para mejorar: "Después del fracaso en el Mundial de Qatar se habló de una renovación profunda, quitar extranjeros, aumentar jóvenes, darles facilidades para que salgan, el ascenso y descenso, de todo eso nos damos cuenta, pero seguro hay cosas internas u oscuras, por así decirlo, aunque tampoco se puede cambiar de la noche a la mañana. Estando ahora acá me daré cuenta de qué es lo que pasa", expresó.