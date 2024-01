Liga MX: Mira dónde posiciona Salomón Rondón al fútbol mexicano (+Video)

La hinchada y la directiva del Pachuca están muy contentos y emocionados por el fichaje de Salomón Rondón, procedente de River Plate, equipo con el que se proclamó campeón del torneo argentino.

La llegada del máximo anotador de la Vinotinto a la liga mexicana no pudo tener mejor final, puesto que, en su debut contra Cruz Azul en el Clausura convirtió el gol ganador del compromiso y demostrando que su olfato goleador sigue intacto.

Ante esto, radio Fox Sports organizó una entrevista con la figura venezolana para hablar sobre distintos temas relacionados a su adaptación con el club "Tuzo". "Me encuentro bastante bien, desde que llegué me trataron de 20 puntos, estoy muy contento de estar aquí. Caí con el pie derecho en la primera jornada cuando jugamos contra Cruz Azul, así que muy contento", expresó el ariete criollo.

Asimismo, explicó que una de las principales razones por la que salió de Argentina fue porque quería probarse en otra liga de América, "Cuando me llamaron no lo dude ni un segundo, cuando terminé mi contrato con River al día siguiente ya estaba hablando con Almada y no dudamos en tomar este desafío, tenía ganas de salir y explorar otra cultura".

Por último, aseguró que gracias a su gran trayectoria en otros países, puede decir que la Liga MX es una de las mejores del continente, "Yo que he estado en distintos países, en distintas ligas, sinceramente la Liga Mexicana no tiene no tiene nada que envidiarle a ninguna del continente, es una liga muy competitiva, hay varios equipos que pelean por salir campeón".

El "Gladiador" en el fútbol de Argentina, acumuló 10 goles en 35 partidos disputados con River durante la campaña anterior, consiguiendo ser muy importante para que el club se quedara con el título al final de aquella temporada.