Liga FUTVE: Pablo Camacho contó en Tercer Tiempo por qué se subió al Obelisco en la celebración del título de Táchira (+Video)

Los días pasan y en Táchira siguen recordando una temporada inolvidable, con récord de victorias invictas y con un título frente a su eterno rival (Caracas FC). Sin embargo, la celebración dejó imágenes peculiares, como la de su capitán, Pablo Camacho, desde lo más alto del conocido en la ciudad tachirense como 'Obelisco De Los Italianos'. Los detalles de su ascenso a la obra los contó en Tercer Tiempo, programa líder del balompié en Meridiano TV.

Camacho fue consultado por la periodista Marie Ferro sobre cómo logró subirse a la imponente edificación, de aproximadamente 34 metros de altura. "¿Cómo me monté, sin duda, aún no lo sé", admitió el zaguero entre risas.

"Es complicado porque de abajo no se ve tan alto, pero después que llegas a arriba, de verdad, es impresionante la altura que hay. Si la gente se pregunta si hay escaleras, no; no hay ningún tipo de escaleras. Fui trepando con las manos, con los pies y logré llegar a lo más alto para condecorar a ese Obelisco, que tantas celebraciones nos ha llevado y nos ha dado alegrías, con la bandera y colores aurinegros", terminó expresando el capitán del 'Carrusel Aurinegro'.

Esta fue una de las secuencias más llamativas en la algarabía que se generó en la ciudad por la obtención de la décima estrella del club dirigido por Eduardo Saragó, después de una final que ganaron en penales contra el Caracas FC, para coronar una campaña en la que destaca su invicto de 29 juegos entre fase regular y fase final.