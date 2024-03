UCL: ¿Llamado a la afición? Diego Simeone confía en remontar la eliminatoria ante el Inter (+Video)

En la previa del crucial partido de vuelta de octavos de final de la Champions League contra el Inter de Milán, con un 1-0 en contra en la ida, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, compareció ante los medios en una tensa rueda de prensa.

Simeone reconoció las críticas al equipo tras la derrota ante el Cádiz: "La gente vive del día a día y es verdad que en el día a día las opiniones que están reflejadas son las que se ven y ante eso no nos podemos esconder. Ya dije que las palabras no sirven tanto sino los hechos. Mañana es un partido importante. Un rival de los mejores de Europa en estos momentos y a jugar el partido."

El entrenador pidió silencio y apoyo a la afición: "No puedo decirle nada en estos momentos. Silencio y aceptar todo lo que ellos nos quieran dar".

A pesar de las críticas, Simeone se mostró confiado en sus jugadores: "Confío absolutamente en mis jugadores y en mi equipo y sé que mañana va a ser un buen partido."

El entrenador argentino reconoció estar "con las ideas muy claras, entendiendo todo lo que nos está sucediendo." Afirmó que hasta el partido contra el Athletic de Bilbao en casa el equipo había hecho una buena temporada, pero que en los últimos partidos el nivel no ha sido el mismo.

Simeone no quiso dar muchos detalles sobre la estrategia para el partido: "No tengo mucho para hablar. No tengo que hablar demasiado. Confío cien por cien en los jugadores y en mi equipo. Sé que van a hacer un buen partido."

El 'Cholo' mencionó que la clave para el partido será la concentración: "Es un partido que pide una concentración altísima. El fútbol no perdona, cuando te equivocas, pierdes".

Simeone no quiso revelar qué jugadores utilizará en el centro del campo ni cómo planteará el partido ante Lautaro Martínez, quien seguramente salga en punta por el cuadro italiano y al que Simeone calificó como "uno de los mejores de Europa".

Simeone valoró positivamente el regreso de Griezmann al equipo: "Lo veo de la misma manera que lo ven los compañeros, su ingreso en el equipo nos da más soluciones y más posibilidades en la táctica y en el juego. Esperamos que tenga el partido que él quiere hacer."

La remontada ante el Inter es un desafío enorme para el Atlético de Madrid, pero con la confianza de Simeone en sus jugadores y el apoyo de la afición, todo es posible.