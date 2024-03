Javier Mascherano se sincera y revela cual fue su mejor etapa como jugador (+Video)

Javier Mascherano se desenvolvió en una entrevista con Olé con la soltura y firmeza que lo caracterizaba dentro del campo. El ex jugador del Barcelona y actual seleccionador sub-20 de Argentina repasa su carrera con honestidad, conocimiento y pasión.

Mascherano destaca la influencia de Pep Guardiola en su carrera: "El gran legado de Pep no son los títulos, sino lo que aportó al fútbol. Hay un fútbol antes y otro después de Guardiola".

Al hablar del mítico centro del campo del Barcelona formado por Xavi, Busquets e Iniesta, Mascherano no duda en calificarlo como "insoportable", pero añade: "Además de Busi, Xavi, Iniesta tenías a jugadores tan buenos como Rakitic, Cesc o el propio Thiago".

Preguntado sobre si en Barcelona se vio la mejor versión del jugador, Javier sorprende con su respuesta: "No, el mejor Mascherano se vio en Liverpool, aquel Mascherano era físicamente bestial aunque de cinco pelotas tres se las daba a los rivales, a veces vuelvo a ver partidos míos y pienso como podía perder tantos balones pero también recuperaba muchos. Tuve la suerte de tener a Xabi Alonso y Gerrard, yo solo tenía que correr y dársela a ellos para que jugaran"

Mascherano se muestra feliz como seleccionador juvenil de Argentina, pero no descarta entrenar a un club en el futuro: "Me gustaría entrenar a un club cuando se presente la oportunidad".

Sobre como es ser entrenador y adaptar las ideas y conceptos, Masche comenta que su visión del fútbol está cercana a la de Pep Guardiola, aunque confiesa que "no se puede copiar a ningún técnico, es imposible porque tú tienes que transmitir a tus jugadores lo que sientes de verdad y si no no los convences".

El 'jefecito' también confesó que en su momento viajó a Manchester para charlar con Guardiola y compartir experiencias. Mascherano también confesó que "sigo teniendo contacto con Lucho (Luis Enrique), Rafa (Rafael Benítez), Pep pero me da vergüenza preguntarles cosas de fútbol. Están a otro nivel".