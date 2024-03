Brahim Díaz: ¿Qué pasaría si España lo convoca y este no acude? (+Video)

El futuro internacional de Brahim Díaz se ha convertido en un enigma. Tras su decisión de representar a Marruecos, la posibilidad de que sea convocado por la selección española la próxima semana ha abierto un debate sobre la normativa actual y la libertad de los jugadores.

Si Brahim es incluido en la lista de Luis de la Fuente y no se presenta, se enfrentará a una dura sanción, que podría incluir la suspensión de su licencia como jugador. La Ley del Deporte española establece que los deportistas tienen la obligación de acudir a las convocatorias de las selecciones nacionales.

Esta situación no es nueva. En septiembre de 2023, varias jugadoras de la selección femenina española renunciaron a la selección, pero se vieron obligadas a acudir a la convocatoria tras ser incluidas en la lista de la nueva seleccionadora Montse Tomé. El conflicto se resolvió a través de una tensa negociación entre las jugadoras, la RFEF y el CSD.

El entrenador de la selección española Luis de la Fuente, declaró ante la prensa española, "No he hablado con Brahim. Llamo o no llamo y la gente luego hace lo que tiene que hacer". "Probablemente he sido el entrenador que más lo ha seleccionado. Le deseo lo mejor. Todos son libres de tomar las decisiones que tomen".

Sin embargo, un cambio en la ley podría estar en camino. El pasado diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición para que la participación en las selecciones deje de ser una obligación y se convierta en un derecho.

Las opciones de Brahim Díaz

Aceptar la convocatoria de España: Si Brahim es convocado por España y decide acudir, estaría renunciando a su sueño de jugar con Marruecos. Además, se enfrentaría a la crítica de los aficionados marroquíes.

Rechazar la convocatoria de España: Si Brahim es incluido en la lista y rechaza la convocatoria de España, se arriesga a una dura sanción que podría afectar a su carrera profesional.

Solicitar una dispensa a la FIFA: Brahim podría solicitar una dispensa a la FIFA para poder jugar con Marruecos a pesar de haber jugado un partido amistoso con España. Sin embargo, la FIFA no suele conceder dispensas en estos casos y tendría que esperar un mínimo de tres años para volver a ser seleccionable por Marruecos

La decisión final recae sobre Brahim Díaz. El jugador tendrá que sopesar las diferentes opciones y tomar la decisión que mejor convenga a su carrera profesional y a sus intereses personales. El volante del Real Madrid ya ha tomado su decisión, pero medios internaciones aun hacen énfasis en la dualidad de nacionalidad del jugador.

Más allá del caso de Brahim, este debate pone sobre la mesa la necesidad de revisar la normativa actual y de garantizar la libertad de los jugadores para elegir a qué selección quieren representar.