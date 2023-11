Vinotinto: ¿Quién es David Martínez, la figura de Venezuela en el Mundial sub17?

Por primera Venezuela llegará a una Copa del Mundo con una de las probables estrellas del torneo entre sus filas, el talento de David Martínez no pasa desapercibido para para los ojeadores internacionales y no es para menos; el mediapunta criollo se consolidó como uno de los mejores jugadores del pasado Sudamericano sub-17 y la Vinotinto no sería lo mismo sin el jugador del característico afro.

David Martínez tiene tan solo 17 años pero su rendimiento y trayectoria lo empareja con jugadores de mucha mayor edad, sin haber cumplido la mayoría de edad, "La Joya" ya hizo su primera a parición con la selección absoluta de Venezuela, ya jugó y marcó en la Copa Libertadores, además de dejar muy en claro que es probablemente el mayor talento de todo el FutVe.

El gran rendimiento y proyección que se posa sobre la figura del jugador de Monagas hace que equipos como el Ajax de Ámsterdam haya puesto sus ojos en él, de hecho, se especula que en cuanto el jugador cumpla la mayoría de edad tomará sus maletas para viajar a los Países Bajos para dar el próximo gran paso en su carrera.

Una de las grandes virtudes de Martínez es su capacidad para ocupar todo el frente de ataque, su habilidosa pierna zurda le permite caer en cualquier rincón en el último cuarto del terreno de juego, de hecho, si es necesario puede retroceder unos metros para darle salida limpia al equipo, pero su capacidad goleadora lo pide siempre cerca del área contraria para aprovechar su pegada y último pase.

Datos

En el Sudamericano en el que Venezuela obtuvo su clasificación al Mundial sub-17 de Indonesia "La Joya" anotó 4 goles pero además fue el claro generador de juego para la Vinotinto, sin sus goles Venezuela no hubiese podido lograr su clasificación al Mundial. En la Liga FutVe los números de Martínez también destacan; en 33 partidos oficiales suma 5 goles y 4 asistencias, casi 10 participaciones de gol en poco más de 30 partidos.