Vinotinto: Cristian Cásseres Jr. deja sus imprensiones tras la goleada ante los chilenos (+Declaraciones)

Uno de los grandes artificies en esta doble fecha de las Eliminatorias Suramericanas para Venezuela, sin dudas fue Cristian Cásseres Jr. que tras la victoria ante Chile se mostró sumamente contento por los resultados obtenidos.

“Allí es donde te das cuenta que no solo jugamos con 11, si no que todos estamos preparados para entrar, para dar lo mejor de nosotros, no lo solo fui el único que entre y le di esa frescura al equipo, todos los que entramos pudimos actuar bien en el terreno de juego y gracias a eso conseguimos la victoria”, comentó el Novillo.

Cásseres Jr. fue vital en el acrobática chilena de Eduard Bello ante Brasil y en el gol de Darwin Machís contra los chilenos, siempre desde que ingresó a la mitad de la cancha el juego para Venezuela se tornó a su favor, “Nos toca disfrutar y seguir adelante”, finalizó.