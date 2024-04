Sudamericano Femenino Sub-20: La Vinotinto buscará su primera victoria en el hexagonal final ante Colombia (+Previa)

Este viernes 26 de abril se retomarán las emociones del Torneo Sudamericano Femenino Sub-20. Las seis mejores delegaciones de la región medirán fuerzas por la segunda jornada del hexagonal final, con el objetivo de conseguir uno de los cuatro boletos a la próxima edición de la Copa del Mundo de la categoría.

En este sentido, la selección venezolana será la encargada de abrir el telón de la segunda jornada de la fase final del campeonato de selecciones. El elenco dirigido por Pamela Conti medirá fuerzas ante su similar de Colombia en el primer partido de la fecha de este viernes, partido que afrontarán con el objetivo de conseguir los primeros tres puntos de la fase final del campeonato.

Argentina Vs. Brasil, Paraguay Vs. Venezuela y Colombia Vs. Perú, fueron los enfrentamientos encargados de abrir el telón en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20. En este sentido, Brasil, Paraguay y Colombia, consiguieron los primeros tres puntos al vencer a sus rivales 2-0, 2-0 y 1-0, respectivamente.

La Vinotinto en busca de sus primeros puntos

El elenco dirigido por Pamela Conti buscará regresar al camino de la victoria este viernes, luego del tropiezo del pasado martes ante su similar de Paraguay. La Vinotinto se verá las caras, por segunda vez en la actual edición del campeonato, contra su similar de Colombia, luego de que ambas delegaciones midieran fuerzas en la segunda jornada de la fase de grupos.

Historial entre ambas selecciones

Las categorías Femeninas Sub-20 de la Vinotinto y Colombia se han visto las caras en ocho de las diez ediciones del Torneo Sudamericano. El primero de ellos se desarrolló en el año 2004, con victoria cafetera 0-3. De ahí en adelante, Venezuela acumula dos victorias (1-0 en 2012 y 1-2 en 2015); dos empates (2-2 en 2008 y 1-1 en 2022) y otros cuatro reveses (2-0 en 2014; 2-0 en 2018, 3-0 en 2022 y 4-1 en 2024), sumando siete (7) goles a favor y dieciocho (18) en contra.

¿Cuándo y a qué hora disputará la Vinotinto su partido ante Colombia?

El cotejo entre la Vinotinto y su similar de Colombia se llevará a cabo, como el resto del certamen, en el estadio Modelo Alberto Spencer de la ciudad de Guayaquil. A su vez, el puntapié inicial del compromiso está pautado para las 16:00 hora local y 17:00 hora de Venezuela, el cual lo podrás seguir por las pantallas de los especialistas en deporte, Meridiano TV.