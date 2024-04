Sudamericano Femenino Sub-20: ¿Cuándo, dónde y a qué hora es el partido entre la Vinotinto y Colombia?

El pasado martes 23 de abril se celebraron los encuentros correspondientes a la primera jornada el hexagonal final del Torneo Sudamericano Femenino Sub-20. Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela, son las seis delegaciones que aseguraron su nombre en la ronda final del Torneo, en la que buscarán sellar su boleto a la próxima edición de la Copa del Mundo de la categoría.

Argentina Vs. Brasil, Paraguay Vs. Venezuela y Colombia Vs. Perú, fueron los enfrentamientos encargados de abrir el telón en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20. En este sentido, Brasil, Paraguay y Colombia, consiguieron los primeros tres puntos al vencer a sus rivales 2-0, 2-0 y 1-0, respectivamente.

La Vinotinto en busca de sus primeros puntos

El elenco dirigido por Pamela Conti buscará regresar al camino de la victoria este viernes, luego del tropiezo del pasado martes ante su similar de Paraguay. La Vinotinto se verá las caras, por segunda vez en la actual edición del campeonato, contra su similar de Colombia, luego de que ambas delegaciones midieran fuerzas en la segunda jornada de la fase de grupos.

De esta manera, las dirigidas por Pamela Conti buscarán tomar venganza del primer encuentro del campeonato de selecciones. La delegación cafetera le propinó una dura derrota a la selección criolla en la tercera jornada de la fase de grupos, luego de que las dirigidas por Carlos Paniagua vencieran 4-1 a las de Conti.

¿Cuándo y a qué hora disputará la Vinotinto su partido ante Colombia?

El cotejo entre la Vinotinto y su similar de Colombia se llevará a cabo, como el resto del certamen, en el estadio Modelo Alberto Spencer de la ciudad de Guayaquil. A su vez, el puntapié inicial del compromiso está pautado para las 16:00 hora local y 17:00 hora de Venezuela, el cual lo podrás seguir por las pantallas de los especialistas en deporte, Meridiano TV.