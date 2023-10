¡Oficial! La Vinotinto femenina cancela su participación de los Juegos Panamericanos

La selección femenina de fútbol clasificó a sus primeros Juegos Panamericanos en su historia gracias a su participación en la pasada Copa América de Colombia 2022. Las dirigidas por Pamela Conti se quedaron a las puertas del repechaje para la pasada Copa del Mundo de Australia – Nueva Zelanda 2023, puesto que quedaron en el sexto lugar de la Copa América, tras su derrota contra Chile.

Los Juegos Panamericanos 2023, que se van a disputar en Santiago de Chile, comenzarán el próximo viernes 20 de octubre, mientras que la primera jornada de la fase de grupos del torneo de fútbol femenino será el domingo 22 de octubre. La Selección Chilena será local y cabeza de serie del grupo A, donde competirá contra México, Paraguay y Jamaica. En el grupo B asomaban Estados Unidos, Argentina, Venezuela y Costa Rica.

No obstante, este martes se hizo oficial que la Vinotinto femenina decidió no participar en el próximo evento multideportivo. Según el periodista venezolano Esteban Rojas, señaló que la Federación Venezolana de Fútbol ya renunció ante el Comité Olímpico de Venezuela y Panam Sports.

“Venezuela cancela su participación en el fútbol femenino de los Juegos Panamericanos #Santiago2023, informan fuentes de la FVF, el COV y Panam Sports. ‘No nos prestan a las jugadoras’, dijo fuente de la FVF al confirmar que la Vinotinto Femenina renuncia a los Panamericanos”, comentó.

Asimismo, el mismo periodista señaló que la principal razón por la que la selección femenina renunció a su participación recae en que la DT Pamela Conti no pudo armar el plantel: “Alegan dificultades para armar equipo debido a que el torneo no coincide con fechas FIFA, por lo que los clubes no están obligados a ceder futbolistas”, destacó.

Momentáneamente, el grupo B quedará solo con tres selecciones. En la fecha 1, Estados Unidos será el equipo libre mientras Costa Rica enfrenta a Argentina. Para la fecha 2 será la albiceleste quien quede sin jugar, mientras en la fecha 3 será el turno de las ticas.