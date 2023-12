¡Más que un sueño! Daniel Pereira confiesa lo que significa vestir la camiseta vinotinto (+Video)

Para nadie es un secreto que hablar de Estados Unidos es hablar del llamado "sueño americano", esa idea que asegura que el éxito y la prosperidad se encuentran en el mencionado país. Tal situación la está viviendo Daniel Pereira, un talentoso venezolano que ha dejado gratas impresiones por su habilidad en el fútbol.

El caraqueño emigró junto a su familia a la ciudad de Roanoke cuando tenía 15 años, y a partir de allí se dedicó de llenó a la disciplina con el equipo de la Universidad Estatal de Virginia. Eso le abrió las puertas para que más adelante entrara al programa Generación Adidas, el cual sirvió como impulso para convertirse en la primera selección del SuperDraft de la MLS 2021.

A día de hoy, Pereira hace vida en el conjunto de Austin FC y luego de dos temporadas se ha establecido como uno de los mediocampistas más talentosos del equipo.

Su experiencia en la MLS lo llevó a estar entre las opciones del cuerpo técnico del seleccionador Fernando "Bocha" Batista, quien lo convocó por primera vez a la Vinotinto absoluta este 2023.

"Ya había hablado previamente con el director técnico y me dijo que me iba a convocar, pero yo solo estaba esperando que saliera la lista. Después se publicó y sentí una felicidad gigante, al igual que mi familia, amigos y todos aquellos que han estado junto a mi en mi carrera. Espero que no termine acá y sea el comienzo de algo bonito", comentó Pereira en una entrevista para MLS en español.

El joven de 23 años debutó con la Selección Nacional en un amistoso contra el combinado de Honduras en Washington DC el 15 de junio, jugando los 45 minutos del segundo tiempo. Días después, en esa misma fecha FIFA, fue titular y estuvo 60 minutos en cancha contra Guatemala.

Asimismo, cabe señalar que Dani tuvo la oportunidad de formar parte del proceso sub-15 nacional, sin embargo, tras participar en los dos módulos de entrenamiento no logró ser llamado a la convocatoria final.

"Es un sueño que siempre tuve desde pequeño. Se me había dado la oportunidad de jugar a los 14 años con la sub-15, pero no se dio. Ahora ir con la Selección Absoluta es un sueño increíble que es de cualquier niño venezolano. Haré lo mejor posible", finalizó.