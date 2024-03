Estás fueron las palabras de Daniel Pereira tras el juego contra Italia (+Vídeo)

En el juego que Venezuela enfrentó a Italia en el Chese Stadium de Estados Unidos hubieron muchos jugadores que no son estamos tan acostumbrados a verlos en las convocatorias, pero que aprovechan estás oportunidades para mostrar todo su potencia y así seguir en la orbita del seleccionado y uno de los casos es Daniel Pereira del Austin FC de la MLS.

Pereira vio minutos de acción en el choque y en el post partido agradeció mucho la confianza que todo el cuerpo técnico. "Es bueno saber que los profes me tienen esa confianza de ya estar con la selección mayor, no es fácil llegar a un grupo ya armado pero esta convocatoria me ayuda un poco para integrarme".

Además, el mediocampista de 23 años enfatizó que sería un deseo para el estar en la venidera Copa América. "Me gustaría, obviamente no es mi decisión pero si ando bien espero estar", fueron lad palabras del jugador del Austin.