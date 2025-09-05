Bolivia confía en esta arma para dejar fuera a Venezuela del repechaje

Suscríbete a nuestros canales

Después de que La Vinotinto caiga ante Argentina en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista están obligados a sumar de a tres contra Colombia para asegurar su pasaje en el Mundial de 2026.

El elenco nacional necesita imperiosamente la victoria en el Monumental de Maturín para no depender de otros resultados, específicamente de lo que suceda en El Alto.

La altura es el factor X

Allí, Bolivia recibirá al poderoso Brasil con la intención de sumar tres unidades y esperar que Venezuela no venza a Colombia.

Para lograr el triunfo en casa, los atiplánicos cuentan con una herramienta de la que no dispone ninguna otra selección.en el continente.

Se trata de la altura, que ya no son los 3600 metros de La Paz, sino que el cuadro boliviano subió la apuesta y se trasladó a los 4.100 metros de El Alto, donde todavía no ha perdido, aunque sí ha dejado puntos claves que lo tienen en una situación de posibilidades para acceder al repechaje.

Bolivia

De eso depende mucho el poder derrotar a un equipo visiblemente superior como el brasileño, con un antecedente histórico de victoria en condición de local, ya que cuando fue al Mundial de 1994, lo hizo superando 2-0 a los que a la postre se coronaron campeones del Mundo.

Bolivia espera hacer valer la localía

Precisamente ante Venezuela fue que se estrenaron en El Alto, ganándole 4-0 en estas Eliminatorias. Una decisión tomada luego de caer en varios cotejos desarrollados en La Paz.

Allí, a más de cuatro mil metros de altura, venció, entre otros, a Colombia y Chile, para así contar con opciones de repechaje llegada la última fecha.