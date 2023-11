¿Qué opina el Bocha Batista del partido frente a Ecuador? (+Video)

La jornada 5 de las Eliminatorias Sudamericanas cerró de manera positiva para la Vinotinto. Y es que luego de un arduo compromiso, Venezuela y Ecuador no lograron mover las redes y dejaron el partido 0-0 en el estadio Monumental de Maturín.

En la rueda de prensa postpartido, el seleccionador Fernando "Bocha" Batista destacó el resultado que consiguieron sus jugadores, sobre todo por el hecho de que al frente tenían a un combinado que estuvo presente en la Copa del Mundo 2022 en Qatar.

"Fue un partido difícil ante una selección que hace menos de un año viene de competir en un mundial con grandísimos jugadores. Creo que el resultado es justo porque nosotros no encontrábamos los momentos para poder hacer un gol, y ellos tampoco. A veces cuando no se puede ganar, no hay que perder", comentó.

Asimimo, el estratega argentino hizo énfasis en que la Vinotinto volvió a dejar su arco en condición de local, una hazaña que logra por primera vez en su historia.

"Seguimos en casa con la valla invicta y eso para nosotros es muy importante. Sabíamos que íbamos a jugar contra un rival muy difícil, una selección muy importante, y lo bueno es que competimos de igual a igual. No se pudo ganar, pero siempre es bueno sumar", finalizó.

El próximo choque de la selección venezolana será ante Perú, en Lima, este martes 21 de noviembre.