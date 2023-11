La confesión de Rooney sobre la adicción que pudo acabar con su vida

Wayne Rooney es recordado como uno de los mejores jugadores de la historia por sus actuaciones con el Manchester United en la Premier League y en la selección inglesa. Sin embargo, su vida no estuvo solo rodeada de goles, sino también de una lucha frenética con el alcohol.

Rooney volvió a poner sobre la mesa su tortuosa relación con el alcohol en el podcast 'Seven' de la BBC y reconoció que esta adicción lo hacía hasta perder el conocimiento: "Mi liberación fue el alcohol cuando tenía 20 años. Me iba a casa, me pasaba allí un par de días sin salir. Bebía hasta que me desmayaba".

En el diálogo con Rob Burrow, exjugador de rugby, admitió que llegó a sentir vergüenza de la situación que atravesaba: "No quería estar con gente, porque a veces me sentía avergonzado. A veces me sentía que podía decepcionar a la gente y no es algo con lo que quería lidiar".

Recibió ayuda y su vida cambió

La leyenda de la selección inglesa y que ostenta ser el máximo goleador de ese combinado con sus 53 goles en 123 partidos, contó que si algo lo ha ayudado es poder hablar de esa situación.

"Cuando bebes alcohol y no tomas la ayuda y guía de otros, realmente puedes quedar en un lugar bajo y yo estuve así durante algunos años. Afortunadamente ahora no tengo miedo de ir y hablar con la gente sobre algunos problemas que pueda tener", dijo.

La lucha de Rooney ahora es el mundo de los banquillos, en el que tiene como misión llevar de la Championship a la primera división de la Premier League a su Birmingham City.