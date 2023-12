SIFMO realizará la 1era Clínica Internacional de Fútbol Base en Barinas

Después del éxito alcanzado en el II Seminario Internacional de Futbol Moderno, realizado en la ciudad de Mérida en el mes de septiembre, ahora SIFMO 2023 se traslada a la ciudad de Socopó estado Barinas a fin de realizar La Iera Clínica Internacional de Futbol Base 2023. Uno de los ponentes de mayor experiencia y recorrido en el futbol venezolano e internacional que estará en este evento continental es el profesor Jorge Durán, quien le concedió una entrevista a la producción de SIFMO, como antesala a su participación en esta clínica, que busca el aprendizaje, enseñanza y desarrollo de los futuros futbolistas del país.

¿Qué es el futbol base?

El futbol base es un juego de formación y aprendizaje, donde lo importante es que el niño desarrolle todo el aspecto motor y el aspecto cognitivo en relación al juego, por eso es recomendable que el niño establezca primero: un desarrollo de percepción espacial donde él tenga un buen desenvolvimiento y las mejores acciones para hacer ese tipo de juego y el aprendizaje del uno contra uno, el dos contra dos y tres contra tres y después progresivamente a medida que va cumpliendo más edad pasar al cuatro contra cuatro y cinco contra cinco hasta llegar al nueve contra nueve y mucho más tarde al once contra once que ya son edades de 13, 14 y 15 años, pero lo importante es desarrollar un aprendizaje motor y el otro es desarrollar un aprendizaje espacial.

¿Qué se debe insistir en estas primeras etapas en la formación de niños?

Lo primero es dependiendo de la edad y el nivel del jugador pero es en esta primera etapa de 6,7 y 8 años lo primero es desarrollo de psicomotrocidad, mucho entrenador esta pensando en desarrollar lo técnico, no, lo primero, si no hay motrocidad si no hay coordinación, si no hay la educación de la movilidad en todos los segmentos articulares, es muy difícil para un niño en un proceso de desarrollo hacer un objeto técnico, un control, un pase o una recepción entonces eso sería lo primero. Lo segundo es, que a través del juego, de que el niño juegue, libre, ese futbol de calle tres contra tres, uno contra uno, dos contra dos, el niño va generando un proceso de diversión y va aprendiendo a desarrollar el juego a través de acciones de lo que nosotros llamamos el placer de jugar; entonces el juego es muy sabio y nosotros a veces como entrenadores de futbol queremos forzar esos procesos de aprendizaje, lo vemos muy de academia de futbol y deberíamos verlo un poco más de libertad de juego de acción de juego como un principio básico, pero lo primero es aspecto coordinativo y permitirle al jugador en su proceso de iniciación una buena creatividad y un amor al juego a través de todas las acciones como un proceso de diversión.

¿El futbol base es el futuro del balompié?

Prácticamente es el futuro, ¿por qué de donde sale el talento? El talento sale de los procesos formativos o sea Messi, Neymar, Luis Suarez, Pelé, Garrincha; por donde usted lo quiera ver a través de la historia nosotros vemos al jugador ya formado pero ¿de dónde sale el jugador? Sale de procesos de base, porque hablamos de un principio de desarrollo inconsciente, ¿Cuál es ese principio de desarrollo inconsciente? Es cuando el jugador ya de grande lo vemos hacer cosas que ni ellos mismos saben cómo lo hacen, pero son desarrollos cognitivos y motrices aprendidos en los procesos de base de 6 a 12 años y ese proceso de construcción del juego lo tiene que ir desarrollando progresivamente en ese proceso ¿Cómo lo hace? De manera consciente a través del entrenamiento pero va desarrollando habilidades inconscientes que son fundamentales para el jugador.