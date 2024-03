Liga FUTVE: Edwin Pernía rescata a Caracas en un partidazo ante Zamora

Un gran espectáculo se vivió este sábado en el duelo entre Caracas FC y Zamora en un Estadio Agustín Tovar de La Carolina en Barinas cuyo gramado dejó mucho que desear en la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga FUTVE.

Dicho encuentro sería complicado para los avileños, a quienes les costaría la circulación del balón y se verían abajo en el marcador después de un tiro de esquina en la primera parte en el que remataría de cabeza Luis Vargas para poner en ventaja a los blanquinegros.

El empate no llegaría sino hasta la segunda parte, donde, también de cabeza, Edwin Pernía convertiría un golazo y lo celebraría con una Kame Hame Ha, en homenaje al recientemente fallecido Akira Toriyama, creador de Dragon Ball.

La igualdad no duraría mucho, pues Santiago Rodríguez, aplicando la 'Ley del Ex', definiría tras un despiste defensivo de Rubert Quijada para volver a adelantar a los locales. No obstante, Pernía volvería a igualar de cabeza tras recibir un centro de Ender Echenique. Una vez más, volvería a celebrar en homenaje a Toriyama.

El partido finalizaría en empate a dos goles, siendo la cuarta jornada consecutiva en la que los 'Rojos del Ávila' se van sin ganar, ya que han obtenido tres empates y una derrota a pesar de haber comenzado la temporada con dos triunfos.

La Copa Rey de Marcas sería para Zamora, que aprovecharía los fallos de Manuel Sulbarán y Bryant Ortega para marcharse del terreno de juego del Agustín Tovar con una pequeña alegría.