Liga FUTVE: Caracas FC con sensaciones divididas luego del Clásico ante Deportivo Táchira (+Video)

Caracas FC y Deportivo Táchira se llevaron todas las miradas este fin de semana, El Clásico del futbol nacional vio acción en la quinta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga FUTVE, en un encuentro que finalizó con más polémica que futbol efectivo y donde ninguno de los dos equipos pudo sacarse ventaja, culminando con marcador de 0-0.

El rojo tuvo la oportunidad de irse en ventaja al minuto 70 pero el VAR volvió a intervenir al anular un gol por posición adelantada de Rubert Quijada tras un tiro libre. Al 82’ el conjunto avileño tuvo una oportunidad clara, tras recibir un centro Francisco La Mantía quedó mano a mano con el arquero aurinegro que despejó el remate. Ya en los minutos finales, con ambos equipos de cancha a cancha. Caracas presionó con todo pero no le alcanzó para romper la igualdad.

Leo González, entrenador del Caracas FC, habló en la rueda de prensa posterior al encuentro y realizó su valoración del empate ante el Aurinegro, "Hicimos todo para ganarlo pero no concretamos", Caracas dominó el encuentro y sobre el final tuvo una de las ocasiones mas claras en los pies de Danny Pérez y Edwuin Pernía, que la estrello contra el físico de Alejandro Araque, guardameta del Deportivo Táchira.

Sobre el aspecto físico de los jugadores, Gonzáles comentó que ninguno de los cambios fue planificado, "Casiani, Rivas y Pérez salieron por molestias y desgaste físico", González agotó los cinco cambios disponibles, mientras que Saragó solo utilizó dos modificaciones para dar aire al cuadro visitante.

Sensaciones de los jugadores del Caracas FC

Bryant Ortega

Bryant Ortega fue uno de los protagonistas en la zona mixta, el joven de 21 años hizo su estreno liguero esta temporada con el rojo tras su destacada actuación en el Preolímpico con la sub 23 de La Vinotinto. Ortega ingresó en el segundo tiempo ante Táchira e intento probar suerte pero no tuvo puntería en su remate. "A Táchira lo arropamos, tuvimos la ocasión del gol pero lastimosamente no se nos dió", comentó.

Francisco La Mantía

Un nombre propio en el encuentro fue Francisco La Mantía, nuevo refuerzo del Caracas FC y que aprovechó su debut para dejar buenas sensaciones, haciendo dupla con el veterano Rubert Quijada, fue una garantía en la defensa aunque protagonizó dos jugadas envueltas en polémica, una donde pegó con exceso de fuerza y otra sobre el final donde se apoy con el brazo en el suelo para rechazar un centro al área. "Lo intentamos, tuvimos unas claras pero así es el futbol, las sensaciones son positivas", expresó.

Danny Pérez

El delantero partió como titular y fue pieza clave en el ataque del rojo, sobre sus pies reposó cada jugada ofensiva donde buscaba siempre ganar la línea de fondo, al final terminó siendo reemplazado acusando de una molestia en su pierna. en zona mixta comentó que fue por precaución, "Nos falto ser mas contundentes para llevarnos el partido", declaró.