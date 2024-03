Liga FUTVE: ¡Se calentó! Entrenador del Deportivo Táchira explotó contra el arbitraje en el Clásico ante Caracas FC (+Video)

Caracas FC y Deportivo Táchira protagonizaron una nueva edición del clásico venezolano por la jornada 5 de la Liga FUTVE, el encuentro que finalizó en tablas con el empate 0-0 en el Estadio Olímpico de la UCV, no estuvo excepto a las polémicas con la designación arbitral de Ángel Arteaga, cuyo desempeño fue criticado y catalogado como cuestionable y desastroso.

Durante el compromiso, muchas fueron las incidencias donde el juez principal no estuvo a la altura y perdió el control del mismo, jugadas polémicas como las no expulsiones de Casiani y La Mantía por parte del Caracas, además de dos posibles manos y lo demorado de la revisión del VAR en el gol anulado a Edwuin Pernía.

Eduardo Saragó, entrenador del Deportivo Táchira, aprovechó su comparecencia en la rueda de prensa posterior al encuentro para expresar el sentir general de molestia, acusando al arbitraje de no ser digno de un partido tan importante y de condicionar y demorar el juego. Saragó expresó su descontento contra la labor de Arteaga, quién poco a poco vio como el partido se le iba de las manos por sus decisiones.

"No lo expongan más, respetemos un poco al Deportivo Táchira", declaró Saragó, quién acuso la labor de la terna arbitral de condicionar el juego y no estar a la altura del desafío. "Arteaga es bueno, entre semana estará en competencia internacional y será un espectáculo, pero no lo expongan más". Sobre las jugadas polémicas y las no expulsiones de los jugadores del Caracas, el estratega aurinegro solo comentó que "espero que la próxima semana si nosotros pegamos esa misma patada se aplique el mismo criterio y sea tarjeta amarilla".

Sensaciones de los jugadores del Deportivo Táchira

Yerson Chacón

Yerson Chacón dio sus declaraciones tras el empate 0-0 entre Caracas FC y Deportivo Táchira. “La Joya aurinegra” se mostró descontento por las reiteradas pausas que tuvo el partido. Acusando la actuación arbitral de condicionar el desarrollo del encuentro y expresando que en el fútbol internacional se juega a otro ritmo.

Carlos Vivas

Carlos "Pipo" Vivas, fue otro de los protagonistas en la zona mixta post partido, el zaguero lució por primera vez la cinta de capitán del aurinegro y se mostró orgulloso por ello, además evitó entrar en la polémica y solo expresar el deseo de mantenerse con buenos resultados, asegurando que no se concentran el invicto de 34 partidos consecutivos sin conocer la derrota.