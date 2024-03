Liga FUTVE: ¿Cuándo fue la última vez que Táchira derrotó al Caracas de visitante?

No es un fin de semana cualquiera en el fútbol venezolano, es fin de semana de Clásico. Este domingo, Caracas Fütbol Club y Deportivo Táchira escribirán una nueva página dentro de su extensa y dura rivalidad, cuando los avileños reciban en el Estadio Olímpico de la UCV al cuadro aurinegro, líder del torneo antes de que iniciara la jornada este día viernes.

Bien lo suelen decir los protagonistas, este no es un partido cualquiera y definitivamente así lo hacen saber las aficiones, que empiezan a ponerle picante al compromiso desde varios días antes, lo que alimenta una rivalidad que sin duda alguna podría considerarse como la más intensa que existe dentro del deporte venezolano, como han demostrado los hechos con el paso de los años.

El Clásico de este domingo será bastante especial. Caracas busca sacarse la espina de lo ocurrido el 25 de noviembre de 2023, cuando un joven equipo avileño cayó ante Táchira en la Gran Final por la estrella, al sucumbir en la vía de los penales. Por otro lado, Táchira tiene 33 partidos invicto, pero visitando al Caracas tiene una tremenda racha negativa que demuestra que no será fácil el cotejo de este fin de semana.

18 años sin ganar

Un 22 de octubre de 2005, el Deportivo Táchira visitó al Caracas FC en el Estadio Nacional Brígido Iriarte, que en aquel entonces era la casa del cuadro avileño, en un partido correspondiente al Torneo Apertura del Fútbol Nacional.

Aunque se esperaba un partido parejo, el aurinegro encendió la maquinaria y derrotó con contundencia al Caracas, por marcador de 1-3, gracias a un hat-trick del legendario Juan "El Lagarto" García. Por los locales, anotó José Manuel Rey de tiro libre.

Lo que sin duda alguna nadie se imaginaba es que aquel triunfo sería el último del cuadro tachirense ante Caracas como visitante, ya que desde aquella fecha del año 2005 Táchira no ha podido vencer a su acérrimo rival a domicilio.

Táchira tuvo par de victorias ante Caracas en el Brígido Iriarte durante el año 2006, pero en ambas ocasiones el equipo tachirense jugó en condición de local, ya que Pueblo Nuevo estaba siendo remodelado de cara a la Copa América que se realizó en nuestro país durante el año 2007.

Alegrías pero sin triunfos

No hay dudas con los hechos: Deportivo Táchira no gana un clásico de visitante desde 2005 y no derrota a Caracas en la capital desde 2006, de eso no cabe duda. Sin embargo, es importante recalcar que pese a eso, los aurinegros tienen dos antecedentes de celebraciones.

El primero se dio el 3 de mayo de 2015, cuando ambos equipos definieron el Torneo Clausura en la última fecha, campeonato que se llevaría la visita gracias a un histórico gol de Wilker Ángel para empatar de manera agónica el encuentro.

Seis años después, Táchira pudo ser campeón de nuevo ante el Rojo en Caracas, ya que ambos equipos se enfrentaron en la Gran Final de la Temporada 2021, en el Estadio Olímpico de la UCV, escenario donde los aurinegros se llevaron el trofeo al ganar en penales, en un compromiso que en 120 minutos finalizó con empate sin goles.