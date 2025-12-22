Liga FUTVE

Liga FUTVE: Denuncian supuesta deuda de Bob Abreu con integrantes de Mineros de Guayana

El exgrandeliga encabeza la Junta Directiva del conjunto negriazul desde principios del mes de marzo

Theoscar Mogollón González
Domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 11:10 pm
Liga FUTVE: Denuncian supuesta deuda de Bob Abreu con integrantes de Mineros de Guayana
Foto: Cortesía
Los problemas económicos continúan dando de qué hablar en la Liga FUTVE. En esta ocasión, todo el foco de atención cae sobre Mineros de Guayana, club de la segunda división que es presidido por Bob Abreu.

Durante este domingo, el cuerpo técnico del conjunto negriazul publicó un comunicado exponiendo la difícil situación que viven dentro del plantel. Y es que, hasta la fecha, la Junta Directiva encabezada por el exgrandeliga mantiene una deuda con ellos de hasta cinco meses de salario.

"A la fecha, la institución mantiene una deuda de cinco meses de salario con nosotros. Esta situación ha afectado la estabilidad deportiva, económica y emocional de nosotros y nuestras familias, quienes son nuestro principal motor", reza parte del texto.

Luego complementan: "Hacemos un llamado urgente a la directiva para que presente soluciones reales y concrete el pago de los meses adeudados. Necesitamos condiciones básicas de respeto a nuestro trabajo".

Vale recordar que Bob Abreu asumió el mando de Mineros de Guayana, a principios del mes de marzo, luego de que la institución pasara por problemas económicos con su antigua directiva.

 

Fútbol