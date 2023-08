Continúa la crisis en Mineros de Guayana: Jugadores niegan disputar partido ante Zamora FC

Mineros de Guayana se encuentra en una situación complicada a nivel administrativo y, por ende, futbolístico. Los jugadores del cuadro negriazul de la Liga FUTVE emitieron un comunicado en sus redes sociales el 23 de agosto, en el que comentaban que no han recibido sus pagos correspondientes desde hace cuatro meses atrás.

“Actualmente nuestra deuda es de cuatro meses y la situación es insostenible. Rechazamos rotundamente al señor Julio Cesar Fuentes Manzulli, quien pensamos que no es la persona idónea para estar al frente de una institución tan prestigiosa en el fútbol nacional”, dictaba el documento.

Asimismo, tras la falta de acción a sus exigencias, los jugadores de Mineros de Guayana volvieron a emitir un comunicado el pasado viernes 25 de agosto, en el que mencionan que la plantilla no se encuentra en las condiciones mínimas para disputar el encuentro de este sábado ante el Zamora FC por la jornada número 24 del campeonato nacional.

“Lamentablemente estamos considerando la no participación a la jornada número 24 el día sábado 26 de agosto, si no observamos alguna respuesta congruente de los entes correspondientes acerca de nuestra situación y sobre el señor Julio Cesar Fuentes Manzulli, el cual no ha dado ningún tipo de respuesta coherente”, anunció el plantel del cuadro bolivarense.

Mineros de Guayana se encuentra en lo más bajo de la tabla con 14 puntos en 22 partidos disputados, debido a que su rendimiento dentro de la cancha se ha visto influenciado por los problemas extradeportivos que ha sufrido la plantilla. El combinado bolivarense se enfrentaba este sábado al Zamora en el CTE Cachamay a las 20:20h (hora de Venezuela), encuentro que será pospuesto por la negativa de los jugadores de Mineros de seguir jugando en las condiciones actuales.