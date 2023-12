¡Ve la luz al final del túnel! Figura del Real Madrid acorta los plazos de su recuperación (+Detalles)

El Real Madrid empieza a recuperar a algunos de los jugadores que han sido víctimas de la gran plaga de lesiones que se está produciendo en este inicio de temporada, una problemática que sigue afectando a todos los equipos de las diferentes ligas del mundo.

En este caso, los dirigidos por Carlo Ancelotti, en el entrenamiento de este viernes 8 de diciembre, contaron con regresos importantes como la del mediocampista croata Luka Modrić y del portero español Kepa Arrizabalaga, quienes estarán en la convocatoria para el siguiente encuentro del conjunto blanco, donde le tocará visitar al Real Betis Balompié en el Estadio Benito Villamarín, por la décimo sexta jornada de la Liga EA Sports 2023-2024.

Además, de estas vueltas importantes, todos los aficionados madridistas se llevaron una sorpresa bastante grata al ver que el extremo brasileño, Vinícius Jr., ya está pisando el césped de la ciudad de Valdebebas, algo que no estaba previsto hace unas cuantas semanas, cuando el jugador de 23 años sufrió un problema en el bíceps femoral de la pierna izquierda, durante la fecha FIFA de noviembre.

Por ello, esta noticia esperanza al cuerpo técnico merengue para poder contar con la figura de la selección brasileña en el mes de enero, y no a mediados de febrero como estaba pautado inicialmente, aunque, el entrenador italiano no quiere tener prisa con su vuelta, por lo que, no arriesgará a Vini, hasta que esté 100% recuperado y listo para jugar.

Esta precaución, viene luego de que el nacido en São Gonçalo, municipio del Río de Janeiro, haya apresurado los plazos para volver en el mes de Septiembre, provocando que recayera de la lesión y empeorara en cuanto al tiempo de baja, suceso que no quiere repetir el experimentado estratega de 64 años, dejando claro, que tendrán bastante paciencia en el proceso de su recuperación.