Varsky responde a la polémica por la doble vara usada con Yeferson Soteldo

En días recientes mucho se ha hablado de Yeferson Soteldo en referencia a su popular maniobra en la que se posa encima del balón, y que usó en un reciente partido versus Vasco da Gama en el fútbol brasileño. La acción del venezolano generó los aplausos en algunos y las críticas en otros cómo fue el caso de la cuenta de Twitter Varsky Sports que criticó lo hecho por el criollo.

Lo cierto, es que, no era la primera vez que Sotelo hacía una acción de ese tipo, o similar, en medio de un partido oficial, de hecho, el venezolano se ha ganado el cariño de su hinchada en el Santos y de otras hinchadas por su forma irreverente de jugar, pero eso es algo que siempre genera el rechazo de otros.

En el partido de vuelta de la Copa Libertadores la joven promesa argentina, Valentín Barco, se atrevió a hacer una maniobra parecida a la de Soteldo, subiéndose al balón en medio del juego, algo que el periodista argentino Juan Pablo Varsky elogió en medio de la transmisión y que generó los señalamientos por parte del público que le atañó sus comentarios en forma de críticas en la cuenta de Varsky Sports.

Juan Pablo Varsky se vio en el deber de aclarar lo sucedido con los comentarios en su cuenta alterna y lo dicho en la televisión: "El tuit publicado por Varsky Sports no refleja mi posición sobre ese tipo de jugadas y sobre Soteldo en particular. El es jugador creativo, habilidoso y a mi me gusta ese tipo de futbolista".

"Obviamente tengo responsabilidad de algo que sale en la cuenta Varsky Sports, por no chequear antes, ni verificar su salida a tiempo", así asume parte de responsabilidad el argentino y añade: "Cuando me enteré ya habia tenido el recorrido suficiente como para borrarlo y hacerlo habría sido un error".

Para finalizar, el comunicador dejó claro que son cosas que pueden pasar: "Estas cosas pasan en las empresas, sobre todo cuando llevan el nombre de alguien, aunque fue aclarado a tiempo... Creo que hacía falta una explicación por lo que dije ayer de Barco en partido de Boca".